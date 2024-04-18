Путин пожелал успехов на выборах губернатору Чибису, на которого совершили покушение

Путин пожелал успехов губернатору Чибису, на которого совершили покушение

18 апреля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу с губернатором Мурманской области Чибисом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин пожелал успехов на предстоящих выборах губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого ранее было совершено покушение. Об этом стало известно из встречи главы государства с Чибисом. «Я знаю вашу активность и уверен, что на будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное — будет служить для улучшения условия жизни на Севере и в Мурманской области», — сказал Путин Чибису, пожелав ему успехов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что вскоре они поговорят о задачах, стоящих перед регионом. В том числе, Путин добавил, что распишет документы, которые он получил от Чибиса. «Вместе с коллегами все это пообсуждаем и примем необходимые решения», — резюмировал глава государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин пожелал успехов на предстоящих выборах губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого ранее было совершено покушение. Об этом стало известно из встречи главы государства с Чибисом. «Я знаю вашу активность и уверен, что на будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное — будет служить для улучшения условия жизни на Севере и в Мурманской области», — сказал Путин Чибису, пожелав ему успехов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что вскоре они поговорят о задачах, стоящих перед регионом. В том числе, Путин добавил, что распишет документы, которые он получил от Чибиса. «Вместе с коллегами все это пообсуждаем и примем необходимые решения», — резюмировал глава государства.