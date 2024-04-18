Путин пожелал успехов на выборах губернатору Чибису, на которого совершили покушение

Путин пожелал успехов губернатору Чибису, на которого совершили покушение
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин провел встречу с губернатором Мурманской области Чибисом Фото:

Президент Владимир Путин пожелал успехов на предстоящих выборах губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого ранее было совершено покушение. Об этом стало известно из встречи главы государства с Чибисом.

«Я знаю вашу активность и уверен, что на будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное — будет служить для улучшения условия жизни на Севере и в Мурманской области», — сказал Путин Чибису, пожелав ему успехов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Президент подчеркнул, что вскоре они поговорят о задачах, стоящих перед регионом. В том числе, Путин добавил, что распишет документы, которые он получил от Чибиса. «Вместе с коллегами все это пообсуждаем и примем необходимые решения», — резюмировал глава государства.

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Президент Владимир Путин пожелал успехов на предстоящих выборах губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого ранее было совершено покушение. Об этом стало известно из встречи главы государства с Чибисом. «Я знаю вашу активность и уверен, что на будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное — будет служить для улучшения условия жизни на Севере и в Мурманской области», — сказал Путин Чибису, пожелав ему успехов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что вскоре они поговорят о задачах, стоящих перед регионом. В том числе, Путин добавил, что распишет документы, которые он получил от Чибиса. «Вместе с коллегами все это пообсуждаем и примем необходимые решения», — резюмировал глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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