Глава Крыма: в регионе пойманы все диверсанты

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов в Крыму были задержаны группы, планировавшие диверсионные акты и взрывы. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
«У нас все под контролем, без исключения. Здесь должна быть благодарность правоохранительному блоку за успешное задержание диверсионных групп, совершивших диверсии и подрывы», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». Он выразил признательность коллегам из ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии за их совместную командную работу.
ФСБ 1 марта задержала жителя Симферополя, планировавшего теракт на Крымском мосту, и помогавшего украинским диверсантам подорвать железнодорожное полотно в мае 2023 года. Также задержана женщина с двойным гражданством, пытавшаяся организовать теракт против военнослужащего Черноморского флота.
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