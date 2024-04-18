Глава Крыма: в регионе пойманы все диверсанты

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Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, аксенов сергей
Правоохранители держат ситуацию в Крыму на полном контроле, заявил Сергей Аксенов Фото:

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов в Крыму были задержаны группы, планировавшие диверсионные акты и взрывы. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас все под контролем, без исключения. Здесь должна быть благодарность правоохранительному блоку за успешное задержание диверсионных групп, совершивших диверсии и подрывы», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». Он выразил признательность коллегам из ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии за их совместную командную работу.

ФСБ 1 марта задержала жителя Симферополя, планировавшего теракт на Крымском мосту, и помогавшего украинским диверсантам подорвать железнодорожное полотно в мае 2023 года. Также задержана женщина с двойным гражданством, пытавшаяся организовать теракт против военнослужащего Черноморского флота.

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Благодаря слаженной работе правоохранительных органов в Крыму были задержаны группы, планировавшие диверсионные акты и взрывы. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. «У нас все под контролем, без исключения. Здесь должна быть благодарность правоохранительному блоку за успешное задержание диверсионных групп, совершивших диверсии и подрывы», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». Он выразил признательность коллегам из ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии за их совместную командную работу. ФСБ 1 марта задержала жителя Симферополя, планировавшего теракт на Крымском мосту, и помогавшего украинским диверсантам подорвать железнодорожное полотно в мае 2023 года. Также задержана женщина с двойным гражданством, пытавшаяся организовать теракт против военнослужащего Черноморского флота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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