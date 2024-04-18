18 апреля 2024

Депутат Семигин: Путин может провести совет по межнациональным отношениям

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Заседание совета по межнациональным отношениям может провести Путин (на фото), считает Семигин Фото:

Заседание Совета по межнациональным отношениям, запланированное на 24 апреля, возможно, проведет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил Геннадий Семигин, руководитель комитета Госдумы по делам национальностей.

«Президент, наверное, в среду [24 апреля], он будет проводить совет по межнациональным отношениям. Членом президиума которого я являюсь», — сказал Семигин на пресс-конференции в Уфе, его слова передает РИА Новости.

Геннадий Семигин подчеркнул важность межнациональных отношений, особенно в свете текущих событий. Он отметил, что Запад ожидал проблем в этой сфере в связи со спецоперацией, однако его ожидания не оправдались. Семигин выразил уверенность в том, что попытки дестабилизировать межнациональные отношения будут продолжаться.

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Заседание Совета по межнациональным отношениям, запланированное на 24 апреля, возможно, проведет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил Геннадий Семигин, руководитель комитета Госдумы по делам национальностей. «Президент, наверное, в среду [24 апреля], он будет проводить совет по межнациональным отношениям. Членом президиума которого я являюсь», — сказал Семигин на пресс-конференции в Уфе, его слова передает РИА Новости. Геннадий Семигин подчеркнул важность межнациональных отношений, особенно в свете текущих событий. Он отметил, что Запад ожидал проблем в этой сфере в связи со спецоперацией, однако его ожидания не оправдались. Семигин выразил уверенность в том, что попытки дестабилизировать межнациональные отношения будут продолжаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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