Депутат Семигин: Путин может провести совет по межнациональным отношениям

19 апреля 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Заседание совета по межнациональным отношениям может провести Путин (на фото), считает Семигин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заседание Совета по межнациональным отношениям, запланированное на 24 апреля, возможно, проведет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил Геннадий Семигин, руководитель комитета Госдумы по делам национальностей. «Президент, наверное, в среду [24 апреля], он будет проводить совет по межнациональным отношениям. Членом президиума которого я являюсь», — сказал Семигин на пресс-конференции в Уфе, его слова передает РИА Новости. Геннадий Семигин подчеркнул важность межнациональных отношений, особенно в свете текущих событий. Он отметил, что Запад ожидал проблем в этой сфере в связи со спецоперацией, однако его ожидания не оправдались. Семигин выразил уверенность в том, что попытки дестабилизировать межнациональные отношения будут продолжаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заседание Совета по межнациональным отношениям, запланированное на 24 апреля, возможно, проведет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил Геннадий Семигин, руководитель комитета Госдумы по делам национальностей. «Президент, наверное, в среду [24 апреля], он будет проводить совет по межнациональным отношениям. Членом президиума которого я являюсь», — сказал Семигин на пресс-конференции в Уфе, его слова передает РИА Новости. Геннадий Семигин подчеркнул важность межнациональных отношений, особенно в свете текущих событий. Он отметил, что Запад ожидал проблем в этой сфере в связи со спецоперацией, однако его ожидания не оправдались. Семигин выразил уверенность в том, что попытки дестабилизировать межнациональные отношения будут продолжаться.