Заседание Совета по межнациональным отношениям, запланированное на 24 апреля, возможно, проведет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил Геннадий Семигин, руководитель комитета Госдумы по делам национальностей.
«Президент, наверное, в среду [24 апреля], он будет проводить совет по межнациональным отношениям. Членом президиума которого я являюсь», — сказал Семигин на пресс-конференции в Уфе, его слова передает РИА Новости.
Геннадий Семигин подчеркнул важность межнациональных отношений, особенно в свете текущих событий. Он отметил, что Запад ожидал проблем в этой сфере в связи со спецоперацией, однако его ожидания не оправдались. Семигин выразил уверенность в том, что попытки дестабилизировать межнациональные отношения будут продолжаться.
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