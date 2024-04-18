18 апреля 2024

Крупнейший банк США подал в суд на ВТБ

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Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
ВТБ пытаются вернуть 439,5 миллионов долларов со счета, который заблокирован после введения санкций Фото:

Крупнейший инвестиционный банк США JPMorgan Chase подал иск к ВТБ в суд Нью-Йорка. Они требуют прекратить попытки вернуть 439,5 миллиона долларов со счета, заблокированного после введения санкций.

«JPMorgan Chase подал в суд на российский государственный банк ВТБ в четверг, чтобы прекратить усилия банка из РФ по возврату 439,5 миллиона долларов со счета, который был заблокирован после того, как ВТБ попал под санкции. JPMorgan сообщил, что ВТБ подал иск в среду в России для взыскания денег в „вопиющее нарушение“ своего соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке», — сообщает Reuters.

Иск ВТБ был направлен в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В JPMorgan Chase опасаются, что если ВТБ выиграет суд в России, то попытается арестовать активы за рубежом, поэтому требуют запретить ВТБ судиться в российской юрисдикции.

США сняли санкции с европейской «дочки» ВТБ. Они были введены в апреле 2022 года, а общий убыток банка составил 209 миллиардов рублей.

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Крупнейший инвестиционный банк США JPMorgan Chase подал иск к ВТБ в суд Нью-Йорка. Они требуют прекратить попытки вернуть 439,5 миллиона долларов со счета, заблокированного после введения санкций. «JPMorgan Chase подал в суд на российский государственный банк ВТБ в четверг, чтобы прекратить усилия банка из РФ по возврату 439,5 миллиона долларов со счета, который был заблокирован после того, как ВТБ попал под санкции. JPMorgan сообщил, что ВТБ подал иск в среду в России для взыскания денег в „вопиющее нарушение“ своего соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке», — сообщает Reuters. Иск ВТБ был направлен в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В JPMorgan Chase опасаются, что если ВТБ выиграет суд в России, то попытается арестовать активы за рубежом, поэтому требуют запретить ВТБ судиться в российской юрисдикции. США сняли санкции с европейской «дочки» ВТБ. Они были введены в апреле 2022 года, а общий убыток банка составил 209 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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