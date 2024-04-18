Крупнейший банк США подал в суд на ВТБ

19 апреля 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

ВТБ пытаются вернуть 439,5 миллионов долларов со счета, который заблокирован после введения санкций Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Крупнейший инвестиционный банк США JPMorgan Chase подал иск к ВТБ в суд Нью-Йорка. Они требуют прекратить попытки вернуть 439,5 миллиона долларов со счета, заблокированного после введения санкций. «JPMorgan Chase подал в суд на российский государственный банк ВТБ в четверг, чтобы прекратить усилия банка из РФ по возврату 439,5 миллиона долларов со счета, который был заблокирован после того, как ВТБ попал под санкции. JPMorgan сообщил, что ВТБ подал иск в среду в России для взыскания денег в „вопиющее нарушение“ своего соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке», — сообщает Reuters . Иск ВТБ был направлен в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В JPMorgan Chase опасаются, что если ВТБ выиграет суд в России, то попытается арестовать активы за рубежом, поэтому требуют запретить ВТБ судиться в российской юрисдикции. США сняли санкции с европейской «дочки» ВТБ. Они были введены в апреле 2022 года, а общий убыток банка составил 209 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший инвестиционный банк США JPMorgan Chase подал иск к ВТБ в суд Нью-Йорка. Они требуют прекратить попытки вернуть 439,5 миллиона долларов со счета, заблокированного после введения санкций. «JPMorgan Chase подал в суд на российский государственный банк ВТБ в четверг, чтобы прекратить усилия банка из РФ по возврату 439,5 миллиона долларов со счета, который был заблокирован после того, как ВТБ попал под санкции. JPMorgan сообщил, что ВТБ подал иск в среду в России для взыскания денег в „вопиющее нарушение“ своего соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке», — сообщает Reuters. Иск ВТБ был направлен в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В JPMorgan Chase опасаются, что если ВТБ выиграет суд в России, то попытается арестовать активы за рубежом, поэтому требуют запретить ВТБ судиться в российской юрисдикции. США сняли санкции с европейской «дочки» ВТБ. Они были введены в апреле 2022 года, а общий убыток банка составил 209 миллиардов рублей.