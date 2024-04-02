02 апреля 2024

США сняли санкции с «дочки» ВТБ

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Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
Дочерняя компания банка ВТБ была выведена из-под американских санкций Фото:

США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ. Об этом говорится в заявлении американского минфина.

«Банк VTB Europe, базирующийся во Франкфурте-на-Майне и фигурирующий в списке минфина еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG), был выведен из-под американских ограничений», — сказано в тексте. Соответствующая информация приводится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Британская «дочка» VTB Capital plc выбыла из структуры ВТБ в 2022 году. Средства заблокированы на счетах германской «дочки» ВТБ с момента введения санкций в апреле 2022 года. Общий убыток ВТБ составил 209 миллиардов рублей.

В сентябре 2023 года на годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, было принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Позже ВТБ подал иск к немецкой «дочке», чтобы взыскать долг в сумме около 11,6 миллиарда рублей.

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США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ. Об этом говорится в заявлении американского минфина. «Банк VTB Europe, базирующийся во Франкфурте-на-Майне и фигурирующий в списке минфина еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG), был выведен из-под американских ограничений», — сказано в тексте. Соответствующая информация приводится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Британская «дочка» VTB Capital plc выбыла из структуры ВТБ в 2022 году. Средства заблокированы на счетах германской «дочки» ВТБ с момента введения санкций в апреле 2022 года. Общий убыток ВТБ составил 209 миллиардов рублей. В сентябре 2023 года на годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, было принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Позже ВТБ подал иск к немецкой «дочке», чтобы взыскать долг в сумме около 11,6 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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