США сняли санкции с «дочки» ВТБ

03 апреля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

Дочерняя компания банка ВТБ была выведена из-под американских санкций Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ. Об этом говорится в заявлении американского минфина. «Банк VTB Europe, базирующийся во Франкфурте-на-Майне и фигурирующий в списке минфина еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG), был выведен из-под американских ограничений», — сказано в тексте. Соответствующая информация приводится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Британская «дочка» VTB Capital plc выбыла из структуры ВТБ в 2022 году. Средства заблокированы на счетах германской «дочки» ВТБ с момента введения санкций в апреле 2022 года. Общий убыток ВТБ составил 209 миллиардов рублей. В сентябре 2023 года на годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, было принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Позже ВТБ подал иск к немецкой «дочке», чтобы взыскать долг в сумме около 11,6 миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ. Об этом говорится в заявлении американского минфина. «Банк VTB Europe, базирующийся во Франкфурте-на-Майне и фигурирующий в списке минфина еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG), был выведен из-под американских ограничений», — сказано в тексте. Соответствующая информация приводится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Британская «дочка» VTB Capital plc выбыла из структуры ВТБ в 2022 году. Средства заблокированы на счетах германской «дочки» ВТБ с момента введения санкций в апреле 2022 года. Общий убыток ВТБ составил 209 миллиардов рублей. В сентябре 2023 года на годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, было принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Позже ВТБ подал иск к немецкой «дочке», чтобы взыскать долг в сумме около 11,6 миллиарда рублей.