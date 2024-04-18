18 апреля 2024

Жителя Иркутской области задержали в ХМАО с килограммом наркотиков

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Рецидивиста из Иркутской области задержали с наркотиками в ХМАО Фото:

В Когалыме (ХМАО) полиция задержала наркокурьера из Иркутской области. В ходе совместной операции сотрудников полиции и госавтоинспекции был остановлен автомобиль, в котором находился мужчина с крупной партией наркотиков.

«Оперуполномоченные по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с госавтоинспекторами ОМВД России по Когалыму на проспекте Шмидта остановили автомобиль под управлением жителя Иркутской области 1994 года рождения. В ходе осмотра транспортного средства полицейскими обнаружен пакет, в котором находились три свертка с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством — мефедроном массой более 900 граммов», — указано в публикации Управления МВД по ХМАО на официальном сайте.

Задержанный признался, что купил наркотики в интернете для дальнейшей перепродажи на территории Югры. Он был ранее судим за аналогичные преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее URA.RU писало, что мигрантка получила шесть лет колонии за попытку продажи наркотиков в Югорске (ХМАО). Полиция обнаружила у наркосбытчицы 1,5 килограмма наркотических средств.

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В Когалыме (ХМАО) полиция задержала наркокурьера из Иркутской области. В ходе совместной операции сотрудников полиции и госавтоинспекции был остановлен автомобиль, в котором находился мужчина с крупной партией наркотиков. «Оперуполномоченные по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с госавтоинспекторами ОМВД России по Когалыму на проспекте Шмидта остановили автомобиль под управлением жителя Иркутской области 1994 года рождения. В ходе осмотра транспортного средства полицейскими обнаружен пакет, в котором находились три свертка с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством — мефедроном массой более 900 граммов», — указано в публикации Управления МВД по ХМАО на официальном сайте. Задержанный признался, что купил наркотики в интернете для дальнейшей перепродажи на территории Югры. Он был ранее судим за аналогичные преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ранее URA.RU писало, что мигрантка получила шесть лет колонии за попытку продажи наркотиков в Югорске (ХМАО). Полиция обнаружила у наркосбытчицы 1,5 килограмма наркотических средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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