Жителя Иркутской области задержали в ХМАО с килограммом наркотиков

19 апреля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Рецидивиста из Иркутской области задержали с наркотиками в ХМАО Фото: Илья Московец © URA.RU В Когалыме (ХМАО) полиция задержала наркокурьера из Иркутской области. В ходе совместной операции сотрудников полиции и госавтоинспекции был остановлен автомобиль, в котором находился мужчина с крупной партией наркотиков. «Оперуполномоченные по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с госавтоинспекторами ОМВД России по Когалыму на проспекте Шмидта остановили автомобиль под управлением жителя Иркутской области 1994 года рождения. В ходе осмотра транспортного средства полицейскими обнаружен пакет, в котором находились три свертка с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством — мефедроном массой более 900 граммов», — указано в публикации Управления МВД по ХМАО на официальном сайте. Задержанный признался, что купил наркотики в интернете для дальнейшей перепродажи на территории Югры. Он был ранее судим за аналогичные преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ранее URA.RU писало, что мигрантка получила шесть лет колонии за попытку продажи наркотиков в Югорске (ХМАО). Полиция обнаружила у наркосбытчицы 1,5 килограмма наркотических средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Когалыме (ХМАО) полиция задержала наркокурьера из Иркутской области. В ходе совместной операции сотрудников полиции и госавтоинспекции был остановлен автомобиль, в котором находился мужчина с крупной партией наркотиков. «Оперуполномоченные по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с госавтоинспекторами ОМВД России по Когалыму на проспекте Шмидта остановили автомобиль под управлением жителя Иркутской области 1994 года рождения. В ходе осмотра транспортного средства полицейскими обнаружен пакет, в котором находились три свертка с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством — мефедроном массой более 900 граммов», — указано в публикации Управления МВД по ХМАО на официальном сайте. Задержанный признался, что купил наркотики в интернете для дальнейшей перепродажи на территории Югры. Он был ранее судим за аналогичные преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ранее URA.RU писало, что мигрантка получила шесть лет колонии за попытку продажи наркотиков в Югорске (ХМАО). Полиция обнаружила у наркосбытчицы 1,5 килограмма наркотических средств.