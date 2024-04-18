Пермяк, которого приятель скинул с балкона высотки, погиб

19 апреля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Конфликт между мужчинами возник в ходе распития спиртного Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Перми обвиняется в убийстве своего приятели. Мужчина столкнул своего знакомого с балкона квартиры, после чего тот скончался. Инцидент произошел в доме на улице Карпинского в ночь с 13 на 14 апреля, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. В ходе ссоры мужчина 1994 года рождения нанес множественные удары кулаками мужчине 1992 года рождения, а после столкнул его с балкона. Упав с восьмого этажа, потерпевший получил травму головы и грудной клетки, от которой скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми обвиняется в убийстве своего приятели. Мужчина столкнул своего знакомого с балкона квартиры, после чего тот скончался. Инцидент произошел в доме на улице Карпинского в ночь с 13 на 14 апреля, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. В ходе ссоры мужчина 1994 года рождения нанес множественные удары кулаками мужчине 1992 года рождения, а после столкнул его с балкона. Упав с восьмого этажа, потерпевший получил травму головы и грудной клетки, от которой скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.