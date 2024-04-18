18 апреля 2024

Пермяк, которого приятель скинул с балкона высотки, погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газового баллона в доме № 32 на улице Циолковского. Екатеринбург, знак стоп, балкон, последствия взрыва, многоквартирный дом
Конфликт между мужчинами возник в ходе распития спиртного Фото:

Житель Перми обвиняется в убийстве своего приятели. Мужчина столкнул своего знакомого с балкона квартиры, после чего тот скончался. Инцидент произошел в доме на улице Карпинского в ночь с 13 на 14 апреля, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. В ходе ссоры мужчина 1994 года рождения нанес множественные удары кулаками мужчине 1992 года рождения, а после столкнул его с балкона. Упав с восьмого этажа, потерпевший получил травму головы и грудной клетки, от которой скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

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Житель Перми обвиняется в убийстве своего приятели. Мужчина столкнул своего знакомого с балкона квартиры, после чего тот скончался. Инцидент произошел в доме на улице Карпинского в ночь с 13 на 14 апреля, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. В ходе ссоры мужчина 1994 года рождения нанес множественные удары кулаками мужчине 1992 года рождения, а после столкнул его с балкона. Упав с восьмого этажа, потерпевший получил травму головы и грудной клетки, от которой скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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