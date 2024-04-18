Происшествия Криминал Тюменец прятал рюкзак с наркотиками в торговом центре 19 апреля 2024 в 10:38 Размер текста - 17 + Мужчина оставил рюкзак с наркотиками в камере хранения одного из тюменских ТЦ Фото: Игорь Пантин © URA.RU Тюменец спрятал рюкзак с наркотиками в камере хранения в одном из торговых центров города. Об этом сообщило УВМД России по Тюменской области. «В одном из торговых центров города полицейские провели оперативное мероприятие и задержали 44-летнего тюменца, который признался, что спрятал в камере хранения этого торгового павильона рюкзак с запрещенным веществом», — указано в сообщении. Кроме наркотиков, в рюкзаке находились и предметы для фасовки. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Мужчине может грозить срок от 15 до 20 лет за незаконное производство наркотических веществ в особо крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тюменец спрятал рюкзак с наркотиками в камере хранения в одном из торговых центров города. Об этом сообщило УВМД России по Тюменской области. «В одном из торговых центров города полицейские провели оперативное мероприятие и задержали 44-летнего тюменца, который признался, что спрятал в камере хранения этого торгового павильона рюкзак с запрещенным веществом», — указано в сообщении. Кроме наркотиков, в рюкзаке находились и предметы для фасовки. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Мужчине может грозить срок от 15 до 20 лет за незаконное производство наркотических веществ в особо крупном размере. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям