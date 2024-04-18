18 апреля 2024

Тюменец прятал рюкзак с наркотиками в торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Осень. Москва, пенсионер, телефон, звонок, мобильник, пожилой, рюкзак, мужчина
Мужчина оставил рюкзак с наркотиками в камере хранения одного из тюменских ТЦ Фото:

Тюменец спрятал рюкзак с наркотиками в камере хранения в одном из торговых центров города. Об этом сообщило УВМД России по Тюменской области.

«В одном из торговых центров города полицейские провели оперативное мероприятие и задержали 44-летнего тюменца, который признался, что спрятал в камере хранения этого торгового павильона рюкзак с запрещенным веществом», — указано в сообщении. Кроме наркотиков, в рюкзаке находились и предметы для фасовки.

В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Мужчине может грозить срок от 15 до 20 лет за незаконное производство наркотических веществ в особо крупном размере.

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Тюменец спрятал рюкзак с наркотиками в камере хранения в одном из торговых центров города. Об этом сообщило УВМД России по Тюменской области. «В одном из торговых центров города полицейские провели оперативное мероприятие и задержали 44-летнего тюменца, который признался, что спрятал в камере хранения этого торгового павильона рюкзак с запрещенным веществом», — указано в сообщении. Кроме наркотиков, в рюкзаке находились и предметы для фасовки. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Мужчине может грозить срок от 15 до 20 лет за незаконное производство наркотических веществ в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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