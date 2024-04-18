Житель ХМАО отсудил компенсацию у полиции за неприятный запах в камере изолятора

19 апреля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО пожаловался в суд на условия содержания в изоляторе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Нягани (ХМАО) отсудил у полиции компенсацию за неприятный запах в изоляторе временного содержания, который появился из-за неисправности вентиляции. Также мужчину не устроило отсутствие шкафов и вешалок для одежды в камере, бачка для питьевой воды, заграждений и дверей в туалете. «Няганский городской суд рассмотрел административное дело к изолятору временного содержания ОМВД по Нягани о компенсации морального вреда. Истец мотивировал требования тем, что содержался в ненадлежащих условиях в изоляторе временного содержания, выразившихся в неисправности системы вентиляции, оконных проемов, необеспечении приватности санузлов, отсутствии в камерах шкафов для хранения индивидуальных принадлежностей и продуктов, отсутствии бачков для питьевой воды, отсутствии вешалок для верхней одежды, слабом напоре воды», — указано в публикации официальной страницы судов Югры в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина пожаловался на то, что во время пребывания в изоляторе ему не предоставили трехразовое горячее питание, не выводили на прогулку, а в кране отсутствовала горячая вода. Он оценил моральный вред в 50 тысяч рублей. Прокурорская проверка подтвердила нарушение условий содержания заключенных в изоляторе: вентиляция были неисправна, отчего в камерах появился неприятный запах и плесень, не работала кнопка вызова дежурного, санузел не закрывался должным образом, а в кране был слабый напор воды. Суд оценил результаты проверки и назначил выплатить истцу в качестве компенсации 3 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что суд наказал управляющую компанию из ХМАО за запах канализации в квартире. По решению суда, УК обязали выплатить владельцу жилья 102 254 рубля 69 копеек и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Нягани (ХМАО) отсудил у полиции компенсацию за неприятный запах в изоляторе временного содержания, который появился из-за неисправности вентиляции. Также мужчину не устроило отсутствие шкафов и вешалок для одежды в камере, бачка для питьевой воды, заграждений и дверей в туалете. «Няганский городской суд рассмотрел административное дело к изолятору временного содержания ОМВД по Нягани о компенсации морального вреда. Истец мотивировал требования тем, что содержался в ненадлежащих условиях в изоляторе временного содержания, выразившихся в неисправности системы вентиляции, оконных проемов, необеспечении приватности санузлов, отсутствии в камерах шкафов для хранения индивидуальных принадлежностей и продуктов, отсутствии бачков для питьевой воды, отсутствии вешалок для верхней одежды, слабом напоре воды», — указано в публикации официальной страницы судов Югры в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина пожаловался на то, что во время пребывания в изоляторе ему не предоставили трехразовое горячее питание, не выводили на прогулку, а в кране отсутствовала горячая вода. Он оценил моральный вред в 50 тысяч рублей. Прокурорская проверка подтвердила нарушение условий содержания заключенных в изоляторе: вентиляция были неисправна, отчего в камерах появился неприятный запах и плесень, не работала кнопка вызова дежурного, санузел не закрывался должным образом, а в кране был слабый напор воды. Суд оценил результаты проверки и назначил выплатить истцу в качестве компенсации 3 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что суд наказал управляющую компанию из ХМАО за запах канализации в квартире. По решению суда, УК обязали выплатить владельцу жилья 102 254 рубля 69 копеек и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.