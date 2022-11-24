Роспотребнадзор в ХМАО помог наказать УК за коммунальный коллапс в квартире

25 ноября 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Эксперты Роспотребнадзора помогли собственнице отсудить у коммунальщиков 102 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске суд взыскал с управляющей компании «Диалог» 102 тысячи рублей в пользу собственницы жилья на основании экспертного заключения Роспотребнадзора. В квартире женщины после затопления подвала был стойкий запах канализации. Об этом URA.RU рассказал начальник территориального отделения ведомства Азат Галиуллин, «Специалистом территориального отдела управления дано заключение по исковому заявлению о защите прав потребителей. Жительница Нижневартовска пожаловалась на то, что управляющая компания „Диалог“ не устранила последствия затопления подвала, из-за чего в квартире женщины оставался стойкий запах канализации. Мировой суд Нижневартовска на основании экспертного заключения вынес решение в пользу потребителя и взыскании с „Диалога“ в пользу потребителя денежных средств в размере 102 254 рубля 69 копеек», — прокомментировал Галиуллин. Женщине возместили убытки и неустойку за ненадлежащее исполнение коммунальных услуг. Кроме того, мировой судья постановил взыскать с коммунальщиков и компенсацию морального вреда. Ее размер составил 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о проверке в бассейне Нижневартовска, где едва не погиб подросток. Эксперты Роспотребнадзора взяли пробы качества воды.

В Нижневартовске суд взыскал с управляющей компании «Диалог» 102 тысячи рублей в пользу собственницы жилья на основании экспертного заключения Роспотребнадзора. В квартире женщины после затопления подвала был стойкий запах канализации. Об этом URA.RU рассказал начальник территориального отделения ведомства Азат Галиуллин, «Специалистом территориального отдела управления дано заключение по исковому заявлению о защите прав потребителей. Жительница Нижневартовска пожаловалась на то, что управляющая компания „Диалог“ не устранила последствия затопления подвала, из-за чего в квартире женщины оставался стойкий запах канализации. Мировой суд Нижневартовска на основании экспертного заключения вынес решение в пользу потребителя и взыскании с „Диалога“ в пользу потребителя денежных средств в размере 102 254 рубля 69 копеек», — прокомментировал Галиуллин. Женщине возместили убытки и неустойку за ненадлежащее исполнение коммунальных услуг. Кроме того, мировой судья постановил взыскать с коммунальщиков и компенсацию морального вреда. Ее размер составил 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о проверке в бассейне Нижневартовска, где едва не погиб подросток. Эксперты Роспотребнадзора взяли пробы качества воды.