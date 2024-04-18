18 апреля 2024

Челябинцы стали чаще летать в Москву и обратно

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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , аэропорт, лукойл, аэрофлот, летное поле, самолет
Частота полетов «Аэрофлота» в Москву из Челябинска удвоилась Фото:

Пассажиропоток между Челябинском и Москвой вырос на самолетах «Аэрофлота» в первом квартале на 115%. Как сообщила пресс-служба перевозчика, в первом квартале перевезено 139,6 тысячи человек.

«Аэрофлот за первый квартал 2024 года увеличил количество перевезенных пассажиров на собственных рейсах по направлению Москва — Челябинск. За первые три месяца было перевезено 139,6 тысячи пассажиров, что на 115% больше аналогичного периода 2023 года», — отметили в офисе авиакомпании.

Группа «Аэрофлот» за данный период выполнила 924 рейса. Показатель за год удвоился. Занятость кресел составила 92%. Индикатор вырос на шесть процентных пункта.

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Пассажиропоток между Челябинском и Москвой вырос на самолетах «Аэрофлота» в первом квартале на 115%. Как сообщила пресс-служба перевозчика, в первом квартале перевезено 139,6 тысячи человек. «Аэрофлот за первый квартал 2024 года увеличил количество перевезенных пассажиров на собственных рейсах по направлению Москва — Челябинск. За первые три месяца было перевезено 139,6 тысячи пассажиров, что на 115% больше аналогичного периода 2023 года», — отметили в офисе авиакомпании. Группа «Аэрофлот» за данный период выполнила 924 рейса. Показатель за год удвоился. Занятость кресел составила 92%. Индикатор вырос на шесть процентных пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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