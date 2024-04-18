Развлечения Туризм Челябинцы стали чаще летать в Москву и обратно 19 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 + Частота полетов «Аэрофлота» в Москву из Челябинска удвоилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажиропоток между Челябинском и Москвой вырос на самолетах «Аэрофлота» в первом квартале на 115%. Как сообщила пресс-служба перевозчика, в первом квартале перевезено 139,6 тысячи человек. «Аэрофлот за первый квартал 2024 года увеличил количество перевезенных пассажиров на собственных рейсах по направлению Москва — Челябинск. За первые три месяца было перевезено 139,6 тысячи пассажиров, что на 115% больше аналогичного периода 2023 года», — отметили в офисе авиакомпании. Группа «Аэрофлот» за данный период выполнила 924 рейса. Показатель за год удвоился. Занятость кресел составила 92%. Индикатор вырос на шесть процентных пункта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пассажиропоток между Челябинском и Москвой вырос на самолетах «Аэрофлота» в первом квартале на 115%. Как сообщила пресс-служба перевозчика, в первом квартале перевезено 139,6 тысячи человек. «Аэрофлот за первый квартал 2024 года увеличил количество перевезенных пассажиров на собственных рейсах по направлению Москва — Челябинск. За первые три месяца было перевезено 139,6 тысячи пассажиров, что на 115% больше аналогичного периода 2023 года», — отметили в офисе авиакомпании. Группа «Аэрофлот» за данный период выполнила 924 рейса. Показатель за год удвоился. Занятость кресел составила 92%. Индикатор вырос на шесть процентных пункта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям