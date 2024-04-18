Древнейший монастырь в Пермском крае готовится к реставрации

19 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Иоанно-Богословоский монастырь построен в XV веке и является первым каменным зданием в Чердыни Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Чердынь Пермского края будет отреставрирован Иоанно-Богословоский монастырь. Учреждение культа, возведенное в XV веке, является старейшим в Прикамье монастырем и первым в городе каменным сооружением. О предстоящих реставрационных работах сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чердыни Анна Батагова. Чиновница отметила, что вопрос сохранения памятников архитектуры, расположенных в муниципалитете, обсуждался в ходе рабочей встречи с губернатором Дмитрием Махониным. «В рамках рабочей программы губернатора Дмитрия Махонина во время выезда в Чердынь в апреле было уделено особое внимание вопросу сохранения памятников архитектуры […]. При поддержке администрации губернатора реставрационные работы начнутся в Иоанно-Богословском монастыре и Воскресенском соборе», — рассказала Батагова. По ее словам, всего в Чердынском округе расположен 121 объект культурного значения и 95 археологических памятников. Сейчас ремонтно-реставрационные работы ведутся в здании бывшего мужского приходского училища и здании краеведческого музея — бывшей земской управе. Ожидает реставрации «Богадельня, корпус спальный», в которой находится школа искусств. За три предыдущих года отремонтированы «Магазин купцов Оссовских», где сейчас располагается библиотека, «Училище народное» и «Особняк Головиных». Последние два здания занимают клуб и архив. Готовятся к консервации церкви, расположенные в Бондюге, Камгорте и Искоре. Иоанно-Богословоский монастырь стал первым каменным зданием в Чердыни. В XVIII веке он дополнился двухэтажным каменным храмом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Чердынь Пермского края будет отреставрирован Иоанно-Богословоский монастырь. Учреждение культа, возведенное в XV веке, является старейшим в Прикамье монастырем и первым в городе каменным сооружением. О предстоящих реставрационных работах сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чердыни Анна Батагова. Чиновница отметила, что вопрос сохранения памятников архитектуры, расположенных в муниципалитете, обсуждался в ходе рабочей встречи с губернатором Дмитрием Махониным. «В рамках рабочей программы губернатора Дмитрия Махонина во время выезда в Чердынь в апреле было уделено особое внимание вопросу сохранения памятников архитектуры […]. При поддержке администрации губернатора реставрационные работы начнутся в Иоанно-Богословском монастыре и Воскресенском соборе», — рассказала Батагова. По ее словам, всего в Чердынском округе расположен 121 объект культурного значения и 95 археологических памятников. Сейчас ремонтно-реставрационные работы ведутся в здании бывшего мужского приходского училища и здании краеведческого музея — бывшей земской управе. Ожидает реставрации «Богадельня, корпус спальный», в которой находится школа искусств. За три предыдущих года отремонтированы «Магазин купцов Оссовских», где сейчас располагается библиотека, «Училище народное» и «Особняк Головиных». Последние два здания занимают клуб и архив. Готовятся к консервации церкви, расположенные в Бондюге, Камгорте и Искоре. Иоанно-Богословоский монастырь стал первым каменным зданием в Чердыни. В XVIII веке он дополнился двухэтажным каменным храмом.