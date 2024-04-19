Высокопоставленный немецкий чиновник прятался в киевском бомбоубежище

DPA: вице-канцлер ФРГ Хабек полтора часа прятался в бомбоубежище в Киеве
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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, германия, флаг фрг
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек провел ночь в бомбоубежище Киева Фото:
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Вице-канцлер Роберт Хабек прятался в бомбоубежище в Киеве полтора часа. Об этом сообщили немецкие СМИ. Хабек находится с официальным визитом в Киеве с четверга.

«Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в ночь на пятницу был вынужден спуститься в подземный гараж одной из гостиниц Киева, который переоборудован под бомбоубежище», — передает агентство DPA. Ему пришлось провести там полтора часа.

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Вице-канцлер Роберт Хабек прятался в бомбоубежище в Киеве полтора часа. Об этом сообщили немецкие СМИ. Хабек находится с официальным визитом в Киеве с четверга. «Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в ночь на пятницу был вынужден спуститься в подземный гараж одной из гостиниц Киева, который переоборудован под бомбоубежище», — передает агентство DPA. Ему пришлось провести там полтора часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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