Высокопоставленный немецкий чиновник прятался в киевском бомбоубежище

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек провел ночь в бомбоубежище Киева
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вице-канцлер Роберт Хабек прятался в бомбоубежище в Киеве полтора часа. Об этом сообщили немецкие СМИ. Хабек находится с официальным визитом в Киеве с четверга.
«Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в ночь на пятницу был вынужден спуститься в подземный гараж одной из гостиниц Киева, который переоборудован под бомбоубежище», — передает агентство DPA. Ему пришлось провести там полтора часа.
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