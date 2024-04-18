Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила мэру Сургута Андрею Филатову Благодарность за эффективную и добросовестную работу. Награждение состоялось во время на заседания правительства округа в Ханты-Мансийске.
«Глава Сургута Андрей Филатов сегодня, 19 апреля, награжден Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры за эффективную и добросовестную работу. Награду вручила глава региона Наталья Комарова на заседании правительства округа в Ханты-Мансийске», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.
Ранее URA.RU писало, что Комарова вручила директору аэропорта Сургута Евгению Дьячкову медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Награждение состоялось на церемонии в честь Дня Югры.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила мэру Сургута Андрею Филатову Благодарность за эффективную и добросовестную работу. Награждение состоялось во время на заседания правительства округа в Ханты-Мансийске. «Глава Сургута Андрей Филатов сегодня, 19 апреля, награжден Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры за эффективную и добросовестную работу. Награду вручила глава региона Наталья Комарова на заседании правительства округа в Ханты-Мансийске», — сообщили власти Сургута на официальном сайте. Ранее URA.RU писало, что Комарова вручила директору аэропорта Сургута Евгению Дьячкову медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Награждение состоялось на церемонии в честь Дня Югры.