18 апреля 2024

Губернатор ХМАО Комарова наградила мэра Сургута за эффективную работу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила главе Сургута благодарность Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила мэру Сургута Андрею Филатову Благодарность за эффективную и добросовестную работу. Награждение состоялось во время на заседания правительства округа в Ханты-Мансийске.

«Глава Сургута Андрей Филатов сегодня, 19 апреля, награжден Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры за эффективную и добросовестную работу. Награду вручила глава региона Наталья Комарова на заседании правительства округа в Ханты-Мансийске», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.

Ранее URA.RU писало, что Комарова вручила директору аэропорта Сургута Евгению Дьячкову медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Награждение состоялось на церемонии в честь Дня Югры.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила Благодарность мэру Сургута Андрею Филатову
Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила Благодарность мэру Сургута Андрею Филатову
Фото:

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила мэру Сургута Андрею Филатову Благодарность за эффективную и добросовестную работу. Награждение состоялось во время на заседания правительства округа в Ханты-Мансийске. «Глава Сургута Андрей Филатов сегодня, 19 апреля, награжден Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры за эффективную и добросовестную работу. Награду вручила глава региона Наталья Комарова на заседании правительства округа в Ханты-Мансийске», — сообщили власти Сургута на официальном сайте. Ранее URA.RU писало, что Комарова вручила директору аэропорта Сургута Евгению Дьячкову медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Награждение состоялось на церемонии в честь Дня Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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