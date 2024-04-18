18 апреля 2024

Экс-чиновник пермского правительства Левинский, попавший в колонию, уехал на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по избранию меры пресечения бывшему начальнику управления капстроительства Дмитрию Левинскому в Свердловском районном суде. Пермь, левинский дмитрий
Дмитрий Левинский подписал контракт 11 апреля Фото:

Экс-руководитель управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский, осужденный за совершение нескольких преступлений, отправился на спецоперацию. Бывший чиновник подписал контракт 11 апреля.

«Бывший руководитель управления капстроительства Прикамья, 55-летний Дмитрий Левинский стал участником спецоперации. 11 апреля он заключил контракт с Минобороны, а 19 апреля прибыл на передовую», — пишет 59.RU.

Левинский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки при строительстве зоопарка. Также экс-чиновник осужден за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке. По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде девяти лет и семи месяцев колонии общего режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-руководитель управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский, осужденный за совершение нескольких преступлений, отправился на спецоперацию. Бывший чиновник подписал контракт 11 апреля. «Бывший руководитель управления капстроительства Прикамья, 55-летний Дмитрий Левинский стал участником спецоперации. 11 апреля он заключил контракт с Минобороны, а 19 апреля прибыл на передовую», — пишет 59.RU. Левинский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки при строительстве зоопарка. Также экс-чиновник осужден за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке. По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде девяти лет и семи месяцев колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...