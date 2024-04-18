Экс-чиновник пермского правительства Левинский, попавший в колонию, уехал на СВО

19 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Левинский подписал контракт 11 апреля Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Экс-руководитель управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский, осужденный за совершение нескольких преступлений, отправился на спецоперацию. Бывший чиновник подписал контракт 11 апреля. «Бывший руководитель управления капстроительства Прикамья, 55-летний Дмитрий Левинский стал участником спецоперации. 11 апреля он заключил контракт с Минобороны, а 19 апреля прибыл на передовую», — пишет 59.RU. Левинский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки при строительстве зоопарка. Также экс-чиновник осужден за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке. По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде девяти лет и семи месяцев колонии общего режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-руководитель управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский, осужденный за совершение нескольких преступлений, отправился на спецоперацию. Бывший чиновник подписал контракт 11 апреля. «Бывший руководитель управления капстроительства Прикамья, 55-летний Дмитрий Левинский стал участником спецоперации. 11 апреля он заключил контракт с Минобороны, а 19 апреля прибыл на передовую», — пишет 59.RU. Левинский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки при строительстве зоопарка. Также экс-чиновник осужден за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке. По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде девяти лет и семи месяцев колонии общего режима.