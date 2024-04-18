В ХМАО за месяц подскочили цены на бензин

За месяц в Ханты-Мансийске бензин подорожал на 3%

19 апреля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Больше всего подскочила цена на 95-е топливо Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на бензин. Больше всего среди крупных городов подскочила цена на 95-е топливо в окружной столице. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Средняя стоимость бензина автомобильный марки АИ-95 в Ханты-Мансийске в середине марта составила 55,38 рублей за литр. К середине апреля цена выросла до 57,02 рублей. Соответственно, рост за месяц составил почти 3%», — следует из статистики ведомства. Самый дешевый 95-й бензин среди крупнейших городов ХМАО продают в Сургуте. На местных заправках просят 53,37 рубля за литр. А в среднем по региону бензин этой марки стоит 54,31 рубля. Топливо АИ-92 тем временем продают по 49,88 рублей, а 98-й стоит 69,09 рублей. За месяц стоимость обеих марок выросла в пределах около 1%. Ранее URA.RU рассказывало о расценках на автомойках в городах ХМАО. Тогда оказалось, что больше всего за услугу просят в Сургуте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на бензин. Больше всего среди крупных городов подскочила цена на 95-е топливо в окружной столице. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Средняя стоимость бензина автомобильный марки АИ-95 в Ханты-Мансийске в середине марта составила 55,38 рублей за литр. К середине апреля цена выросла до 57,02 рублей. Соответственно, рост за месяц составил почти 3%», — следует из статистики ведомства. Самый дешевый 95-й бензин среди крупнейших городов ХМАО продают в Сургуте. На местных заправках просят 53,37 рубля за литр. А в среднем по региону бензин этой марки стоит 54,31 рубля. Топливо АИ-92 тем временем продают по 49,88 рублей, а 98-й стоит 69,09 рублей. За месяц стоимость обеих марок выросла в пределах около 1%. Ранее URA.RU рассказывало о расценках на автомойках в городах ХМАО. Тогда оказалось, что больше всего за услугу просят в Сургуте.