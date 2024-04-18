В ХМАО за месяц подскочили цены на бензин

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на бензин. Больше всего среди крупных городов подскочила цена на 95-е топливо в окружной столице. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.
«Средняя стоимость бензина автомобильный марки АИ-95 в Ханты-Мансийске в середине марта составила 55,38 рублей за литр. К середине апреля цена выросла до 57,02 рублей. Соответственно, рост за месяц составил почти 3%», — следует из статистики ведомства.
Самый дешевый 95-й бензин среди крупнейших городов ХМАО продают в Сургуте. На местных заправках просят 53,37 рубля за литр. А в среднем по региону бензин этой марки стоит 54,31 рубля. Топливо АИ-92 тем временем продают по 49,88 рублей, а 98-й стоит 69,09 рублей. За месяц стоимость обеих марок выросла в пределах около 1%.
Ранее URA.RU рассказывало о расценках на автомойках в городах ХМАО. Тогда оказалось, что больше всего за услугу просят в Сургуте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!