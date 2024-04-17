Авто Росстат назвал город ХМАО с самыми дорогими автомойками Росстат: среди городов ХМАО самые высокие цены на автомойках Сургута 18 апреля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 + Самые дорогие расценки на автомойках приходятся на Сургут Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Среди крупнейших городов ХМАО самые дорогие расценки на автомойках приходятся на Сургут. В среднем мойка машины здесь обходится в 821 рубль, сообщили URA.RU аналитики Росстата. «Средняя стоимость услуги по мойке легкового автомобиля по Сургуту в середине апреля составила 821 рубль», — следует из статистики ведомства. В Нижневартовске ценник находится на уровне 781 рубля, в Ханты-Мансийске за мойку авто просят 553 рубля. В среднем по округу помыть машину стоит около 746 рублей. За последний год услуга подорожала на 3,5%, так как в апреле 2023 года цена на мойку составляла 720 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о городах с самыми низкими ценами на бензин. Тогда самое дешевое топливо продавали в Сургуте и Нижневартовске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Среди крупнейших городов ХМАО самые дорогие расценки на автомойках приходятся на Сургут. В среднем мойка машины здесь обходится в 821 рубль, сообщили URA.RU аналитики Росстата. «Средняя стоимость услуги по мойке легкового автомобиля по Сургуту в середине апреля составила 821 рубль», — следует из статистики ведомства. В Нижневартовске ценник находится на уровне 781 рубля, в Ханты-Мансийске за мойку авто просят 553 рубля. В среднем по округу помыть машину стоит около 746 рублей. За последний год услуга подорожала на 3,5%, так как в апреле 2023 года цена на мойку составляла 720 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о городах с самыми низкими ценами на бензин. Тогда самое дешевое топливо продавали в Сургуте и Нижневартовске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям