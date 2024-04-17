17 апреля 2024

Росстат назвал город ХМАО с самыми дорогими автомойками

Росстат: среди городов ХМАО самые высокие цены на автомойках Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , автомойка, сто, автомобиль
Самые дорогие расценки на автомойках приходятся на Сургут Фото:

Среди крупнейших городов ХМАО самые дорогие расценки на автомойках приходятся на Сургут. В среднем мойка машины здесь обходится в 821 рубль, сообщили URA.RU аналитики Росстата.

«Средняя стоимость услуги по мойке легкового автомобиля по Сургуту в середине апреля составила 821 рубль», — следует из статистики ведомства. В Нижневартовске ценник находится на уровне 781 рубля, в Ханты-Мансийске за мойку авто просят 553 рубля.

В среднем по округу помыть машину стоит около 746 рублей. За последний год услуга подорожала на 3,5%, так как в апреле 2023 года цена на мойку составляла 720 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о городах с самыми низкими ценами на бензин. Тогда самое дешевое топливо продавали в Сургуте и Нижневартовске.

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Среди крупнейших городов ХМАО самые дорогие расценки на автомойках приходятся на Сургут. В среднем мойка машины здесь обходится в 821 рубль, сообщили URA.RU аналитики Росстата. «Средняя стоимость услуги по мойке легкового автомобиля по Сургуту в середине апреля составила 821 рубль», — следует из статистики ведомства. В Нижневартовске ценник находится на уровне 781 рубля, в Ханты-Мансийске за мойку авто просят 553 рубля. В среднем по округу помыть машину стоит около 746 рублей. За последний год услуга подорожала на 3,5%, так как в апреле 2023 года цена на мойку составляла 720 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о городах с самыми низкими ценами на бензин. Тогда самое дешевое топливо продавали в Сургуте и Нижневартовске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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