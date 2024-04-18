18 апреля 2024

Полиция обжалует компенсацию жителю Нягани за нарушение условий содержания в ИВС

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, клетка, арест, тюрьма, решетка, преступник, кпз, обезьянник, ивс, задержание
Мужчина пожаловался в суд на условия содержания в изоляторе Фото:

Полиция обжалует решение Няганского суда, который постановил выплатить заключенному компенсацию за нарушение условий содержания в ИВС. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Решение суда в законную силу еще не вступило. Юристы УМВД будут его обжаловать», — сообщил источник.

В пресс-службе УМВД агентству подтвердили, что юристы полиции обжалуют иск. Мужчина, который пожаловался в суд на условия содержания, уже неоднократно был в поле зрения силовых структур. Он 18 раз попадал в изолятор временного содержания Нягани, а также имеет четыре судимости, две из которых за грабеж с группой лиц по предварительному сговору, и два эпизода — разбой с применением оружия.

Ранее URA.RU писало, что житель Нягани отсудил у полиции компенсацию за неприятный запах в камере изолятора. Также мужчину не устроило отсутствие шкафов и вешалок для одежды в камере, бачка для питьевой воды, заграждений и дверей в туалете.

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Полиция обжалует решение Няганского суда, который постановил выплатить заключенному компенсацию за нарушение условий содержания в ИВС. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Решение суда в законную силу еще не вступило. Юристы УМВД будут его обжаловать», — сообщил источник. В пресс-службе УМВД агентству подтвердили, что юристы полиции обжалуют иск. Мужчина, который пожаловался в суд на условия содержания, уже неоднократно был в поле зрения силовых структур. Он 18 раз попадал в изолятор временного содержания Нягани, а также имеет четыре судимости, две из которых за грабеж с группой лиц по предварительному сговору, и два эпизода — разбой с применением оружия. Ранее URA.RU писало, что житель Нягани отсудил у полиции компенсацию за неприятный запах в камере изолятора. Также мужчину не устроило отсутствие шкафов и вешалок для одежды в камере, бачка для питьевой воды, заграждений и дверей в туалете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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