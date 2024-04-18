Полиция обжалует компенсацию жителю Нягани за нарушение условий содержания в ИВС

Полиция обжалует решение Няганского суда, который постановил выплатить заключенному компенсацию за нарушение условий содержания в ИВС. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Решение суда в законную силу еще не вступило. Юристы УМВД будут его обжаловать», — сообщил источник.
В пресс-службе УМВД агентству подтвердили, что юристы полиции обжалуют иск. Мужчина, который пожаловался в суд на условия содержания, уже неоднократно был в поле зрения силовых структур. Он 18 раз попадал в изолятор временного содержания Нягани, а также имеет четыре судимости, две из которых за грабеж с группой лиц по предварительному сговору, и два эпизода — разбой с применением оружия.
Ранее URA.RU писало, что житель Нягани отсудил у полиции компенсацию за неприятный запах в камере изолятора. Также мужчину не устроило отсутствие шкафов и вешалок для одежды в камере, бачка для питьевой воды, заграждений и дверей в туалете.
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