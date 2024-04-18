18 апреля 2024

В Перми обвалились цены на отдых в Сочи в преддверии майских праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Адлера. Сочи, сочи, адлер
Туры начинают «гореть» за неделю до майских праздников Фото:

В Перми упала стоимость путевок в Сочи. Перед майскими праздниками можно отдохнуть на 40% дешевле, чем в длинные выходные дни, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«За одну-две недели до майских выходных всегда падает спрос на путевки. Например, в этом году с 21 апреля туры начинают „гореть“. Отдохнуть в Сочи можно от 50 тысяч рублей на двоих. С 27 мая такие же туры стоят от 70 тысяч рублей на двоих», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Турагент уточнила, что пермяки активно пользуются возможностью сэкономить на отдыхе. «Горящие» путевки перед майскими праздниками разбирают достаточно быстро. Так на рейс Пермь — Сочи 22 апреля осталось всего шесть мест.

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В Перми упала стоимость путевок в Сочи. Перед майскими праздниками можно отдохнуть на 40% дешевле, чем в длинные выходные дни, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «За одну-две недели до майских выходных всегда падает спрос на путевки. Например, в этом году с 21 апреля туры начинают „гореть“. Отдохнуть в Сочи можно от 50 тысяч рублей на двоих. С 27 мая такие же туры стоят от 70 тысяч рублей на двоих», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Турагент уточнила, что пермяки активно пользуются возможностью сэкономить на отдыхе. «Горящие» путевки перед майскими праздниками разбирают достаточно быстро. Так на рейс Пермь — Сочи 22 апреля осталось всего шесть мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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