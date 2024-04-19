Экс-министра энергетики Подмосковья отправили под домашний арест. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Александра Самарина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями Фото:

Суд Москвы отправил бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина под домашний арест до 17 июня 2024 года. Об этом сообщили в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«В отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 17 июня 2024 года» — говорится в сообщении. Самарин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации следствия, будучи министром энергетики, он не организовал надлежащую работу по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске. Это привело к аварии на теплосетях и разморожению единой теплосистемы микрорайона.

https://t.me/moscowcourts/3013
Бывший министр энергетики Московской области помещен под домашний арест
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Москвы отправил бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина под домашний арест до 17 июня 2024 года. Об этом сообщили в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». «В отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 17 июня 2024 года» — говорится в сообщении. Самарин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации следствия, будучи министром энергетики, он не организовал надлежащую работу по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске. Это привело к аварии на теплосетях и разморожению единой теплосистемы микрорайона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...