Происшествия Экс-министра энергетики Подмосковья отправили под домашний арест. Фото 19 апреля 2024 в 18:08 Размер текста - 17 + Александра Самарина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Софья Сандурская/ТАСС Суд Москвы отправил бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина под домашний арест до 17 июня 2024 года. Об этом сообщили в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». «В отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 17 июня 2024 года» — говорится в сообщении. Самарин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации следствия, будучи министром энергетики, он не организовал надлежащую работу по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске. Это привело к аварии на теплосетях и разморожению единой теплосистемы микрорайона. Бывший министр энергетики Московской области помещен под домашний арест Фото: telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Суд Москвы отправил бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина под домашний арест до 17 июня 2024 года. Об этом сообщили в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». «В отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 17 июня 2024 года» — говорится в сообщении. Самарин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации следствия, будучи министром энергетики, он не организовал надлежащую работу по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске. Это привело к аварии на теплосетях и разморожению единой теплосистемы микрорайона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям