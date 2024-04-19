Александра Самарина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиямиФото: Софья Сандурская/ТАСС
Суд Москвы отправил бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина под домашний арест до 17 июня 2024 года. Об этом сообщили в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».
«В отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 17 июня 2024 года» — говорится в сообщении. Самарин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
По информации следствия, будучи министром энергетики, он не организовал надлежащую работу по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске. Это привело к аварии на теплосетях и разморожению единой теплосистемы микрорайона.
Бывший министр энергетики Московской области помещен под домашний арест
Фото: telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»
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Суд Москвы отправил бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина под домашний арест до 17 июня 2024 года. Об этом сообщили в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». «В отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 17 июня 2024 года» — говорится в сообщении. Самарин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации следствия, будучи министром энергетики, он не организовал надлежащую работу по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске. Это привело к аварии на теплосетях и разморожению единой теплосистемы микрорайона.