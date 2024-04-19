МВД показало кадры допроса обвиняемого в убийстве москвича мигранта. Видео

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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
В МВД опубликовали кадры допроса Фото:

Появились кадры допроса мигранта Шахина, подозреваемого в убийстве москвича. Видео задержанного предоставила представитель МВД России Ирина Волк. Само уголовное дело об убийстве гражданина Москвы передадут в центральный аппарат по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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Задержан мигрант, подозреваемый в убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве

«На кадрах — задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля», — отметила Волк в посте под видео в своем telegram-канале. Она заявила, что еще двоих задержанных проверяют на причастность к преступлению.

Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета по Российской Федерации. Это делается для «наиболее полного и объективного» расследования уголовного дела об убийстве. Столичный главк СК уже опубликовал фотографии задержанных.

Подозреваемый в убийстве москвича
Подозреваемый в убийстве москвича
Предполагаемый сообщник задержанного мигранта
Предполагаемый сообщник задержанного мигранта
Предполагаемый сообщник задержанного мигранта
Предполагаемый сообщник задержанного мигранта

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Появились кадры допроса мигранта Шахина, подозреваемого в убийстве москвича. Видео задержанного предоставила представитель МВД России Ирина Волк. Само уголовное дело об убийстве гражданина Москвы передадут в центральный аппарат по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. «На кадрах — задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля», — отметила Волк в посте под видео в своем telegram-канале. Она заявила, что еще двоих задержанных проверяют на причастность к преступлению. Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета по Российской Федерации. Это делается для «наиболее полного и объективного» расследования уголовного дела об убийстве. Столичный главк СК уже опубликовал фотографии задержанных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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