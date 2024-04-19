МВД показало кадры допроса обвиняемого в убийстве москвича мигранта. Видео

19 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Появились кадры допроса мигранта Шахина, подозреваемого в убийстве москвича. Видео задержанного предоставила представитель МВД России Ирина Волк. Само уголовное дело об убийстве гражданина Москвы передадут в центральный аппарат по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. «На кадрах — задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля», — отметила Волк в посте под видео в своем telegram-канале. Она заявила, что еще двоих задержанных проверяют на причастность к преступлению. Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета по Российской Федерации. Это делается для «наиболее полного и объективного» расследования уголовного дела об убийстве. Столичный главк СК уже опубликовал фотографии задержанных.