Подозреваемый в убийстве москвича мигрант успел доехать до Ростовской области

19 апреля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

В СК РФ сообщили, что троих мужчин задержали в Ростовской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подозреваемого в совершении убийства и двух его соучастников задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ. «Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Конфликт разгорелся 18 апреля, когда 21-летний гражданин Азербайджана неправильно припарковал свой автомобиль на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице. Это вызвало возмущение 24-летнего местного жителя. В результате возникшей ссоры подозреваемый физически напал на мужчину, нанес ему удары и ранил ножом в живот. Произошедшее попало на видео. Пострадавший скончался от ран в больнице, а злоумышленник попытался скрыться с места преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемого в совершении убийства и двух его соучастников задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ. «Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Конфликт разгорелся 18 апреля, когда 21-летний гражданин Азербайджана неправильно припарковал свой автомобиль на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице. Это вызвало возмущение 24-летнего местного жителя. В результате возникшей ссоры подозреваемый физически напал на мужчину, нанес ему удары и ранил ножом в живот. Произошедшее попало на видео. Пострадавший скончался от ран в больнице, а злоумышленник попытался скрыться с места преступления.