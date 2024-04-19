Подозреваемый в убийстве москвича мигрант успел доехать до Ростовской области

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, следователи, эксперты, следственный комитет россии, ск россии
В СК РФ сообщили, что троих мужчин задержали в Ростовской области Фото:

Подозреваемого в совершении убийства и двух его соучастников задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ.

«Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Конфликт разгорелся 18 апреля, когда 21-летний гражданин Азербайджана неправильно припарковал свой автомобиль на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице. Это вызвало возмущение 24-летнего местного жителя. В результате возникшей ссоры подозреваемый физически напал на мужчину, нанес ему удары и ранил ножом в живот. Произошедшее попало на видео. Пострадавший скончался от ран в больнице, а злоумышленник попытался скрыться с места преступления.

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Подозреваемого в совершении убийства и двух его соучастников задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ. «Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Конфликт разгорелся 18 апреля, когда 21-летний гражданин Азербайджана неправильно припарковал свой автомобиль на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице. Это вызвало возмущение 24-летнего местного жителя. В результате возникшей ссоры подозреваемый физически напал на мужчину, нанес ему удары и ранил ножом в живот. Произошедшее попало на видео. Пострадавший скончался от ран в больнице, а злоумышленник попытался скрыться с места преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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