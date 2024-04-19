Подозреваемый в убийстве москвича мигрант успел доехать до Ростовской области

Подозреваемого в совершении убийства и двух его соучастников задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ.
«Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Конфликт разгорелся 18 апреля, когда 21-летний гражданин Азербайджана неправильно припарковал свой автомобиль на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице. Это вызвало возмущение 24-летнего местного жителя. В результате возникшей ссоры подозреваемый физически напал на мужчину, нанес ему удары и ранил ножом в живот. Произошедшее попало на видео. Пострадавший скончался от ран в больнице, а злоумышленник попытался скрыться с места преступления.
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