Шторм в Москве переворачивает остановки и сносит деревья. Фото, видео

19 апреля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Ветер может усилиться до 23 м/с Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Москву поразил девятибалльный шторм, который привел к серьезным разрушениям в разных районах города. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Ветер перевернул остановку, в Бутово из-за сильных порывов вырвало и разбило дверь пункта выдачи заказов маркетплейса Wildberries, а падение деревьев на автомобили зафиксировано в нескольких местах. «Девятибалльный шторм в Москве: остановку перевернуло на Южной улице, дверь пункта выдачи WB вырвало и разбило в Бутово, несколько деревьев упали на машины в разных районах города», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что владельцы кафе спешно демонтируют летние веранды, а власти закрыли доступ в парки и зоопарк из-за опасности для посетителей. По информации синоптиков, в ближайшие часы ветер может усилиться до 23 м/с. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. В Люберцах работники привязали веревкой железный навес над мусорными контейнерами, чтобы его не унесло ветром, по информации telegram-канала «Осторожно, Москва». Ранее Дептранс призвал водителей пересесть на общественный транспорт. «В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше — около 16:00. Рекомендуем выезжать до него или воспользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Центр Москвы во время шторма Telegram-канал «Осторожно, новости» Фото: В некоторых районах Москвы повалены деревья Telegram-канал «Караульный Z» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москву поразил девятибалльный шторм, который привел к серьезным разрушениям в разных районах города. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Ветер перевернул остановку, в Бутово из-за сильных порывов вырвало и разбило дверь пункта выдачи заказов маркетплейса Wildberries, а падение деревьев на автомобили зафиксировано в нескольких местах. «Девятибалльный шторм в Москве: остановку перевернуло на Южной улице, дверь пункта выдачи WB вырвало и разбило в Бутово, несколько деревьев упали на машины в разных районах города», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что владельцы кафе спешно демонтируют летние веранды, а власти закрыли доступ в парки и зоопарк из-за опасности для посетителей. По информации синоптиков, в ближайшие часы ветер может усилиться до 23 м/с. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. В Люберцах работники привязали веревкой железный навес над мусорными контейнерами, чтобы его не унесло ветром, по информации telegram-канала «Осторожно, Москва». Ранее Дептранс призвал водителей пересесть на общественный транспорт. «В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше — около 16:00. Рекомендуем выезжать до него или воспользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.