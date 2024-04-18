Пермячка, родившая ребенка с серьезными аномалиями, отсудила у больниц 900 тысяч рублей

Пермячка засудила больницы за ребенка, родившегося с серьезными аномалиями

19 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Риск рождения ребенка с врожденной патологией был выявлен у женщины на ранней стадии беременности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Кочевского округа Пермского края отсудила у двух крупных больниц 900 тысяч рублей за то, что ее ребенок родился с тяжелым генетическим заболеванием. Об этом на своем сайте сообщает краевая прокуратура. По информации надзорного ведомства, риск появления на свет ребенка с врожденной патологией был выявлен у женщины еще на ранней стадии беременности. Несмотря на это, ее не направили на повторное исследование хромосом у плода. «При наличии медицинских показаний женщина не была направлена участковым врачом на повторное исследование хромосомной патологии у плода», — указывает прокуратура края. Кроме того, неверно был определен результат наличия у ребенка врожденного порока развития. Это произошло по причине некачественного взятия у роженицы биоматериала и допущенных при его транспортировке в медлабораторию нарушениях. В результате младенец появился на свет с тяжелым генетическим заболеванием, которое сопровождается «серьезными аномалиями дальнейшего физического и умственного развития». Женщина обратилась в прокуратуру Кочевского округа, а прокурор обратился в суд с требованием взыскать с больниц материальную компенсацию и моральный вред. Ответчиками в суде стали Северная больница Коми-Пермяцкого округа и Пермская краевая клиническая больница. С указанных медучреждений взыскано 900 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кочевского округа Пермского края отсудила у двух крупных больниц 900 тысяч рублей за то, что ее ребенок родился с тяжелым генетическим заболеванием. Об этом на своем сайте сообщает краевая прокуратура. По информации надзорного ведомства, риск появления на свет ребенка с врожденной патологией был выявлен у женщины еще на ранней стадии беременности. Несмотря на это, ее не направили на повторное исследование хромосом у плода. «При наличии медицинских показаний женщина не была направлена участковым врачом на повторное исследование хромосомной патологии у плода», — указывает прокуратура края. Кроме того, неверно был определен результат наличия у ребенка врожденного порока развития. Это произошло по причине некачественного взятия у роженицы биоматериала и допущенных при его транспортировке в медлабораторию нарушениях. В результате младенец появился на свет с тяжелым генетическим заболеванием, которое сопровождается «серьезными аномалиями дальнейшего физического и умственного развития». Женщина обратилась в прокуратуру Кочевского округа, а прокурор обратился в суд с требованием взыскать с больниц материальную компенсацию и моральный вред. Ответчиками в суде стали Северная больница Коми-Пермяцкого округа и Пермская краевая клиническая больница. С указанных медучреждений взыскано 900 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.