Губернатор Комарова наградила мэров из ХМАО

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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды мэрам Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды мэрам из ХМАО. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин получил премию, а градоначальник Нягани Иван Ямашев — почетный нагрудный знак.

«В преддверии Дня местного самоуправления югорчанам вручены окружные награды. Ивану Ямашев получил почетный нагрудный знак „За безупречную службу“, Максим Ряшин — премию „За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа“», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Награждение состоялось во время заседания правительства округа в Ханты-Мансийске.

Ранее URA.RU писало, что Комарова вручила награду мэру Сургута Андрею Филатову. Градоначальник получил благодарность за эффективную и добросовестную работу.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды мэрам из ХМАО. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин получил премию, а градоначальник Нягани Иван Ямашев — почетный нагрудный знак. «В преддверии Дня местного самоуправления югорчанам вручены окружные награды. Ивану Ямашев получил почетный нагрудный знак „За безупречную службу“, Максим Ряшин — премию „За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа“», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Награждение состоялось во время заседания правительства округа в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU писало, что Комарова вручила награду мэру Сургута Андрею Филатову. Градоначальник получил благодарность за эффективную и добросовестную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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