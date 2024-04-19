Губернатор Комарова наградила мэров из ХМАО

19 апреля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды мэрам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды мэрам из ХМАО. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин получил премию, а градоначальник Нягани Иван Ямашев — почетный нагрудный знак. «В преддверии Дня местного самоуправления югорчанам вручены окружные награды. Ивану Ямашев получил почетный нагрудный знак „За безупречную службу“, Максим Ряшин — премию „За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа“», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Награждение состоялось во время заседания правительства округа в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU писало, что Комарова вручила награду мэру Сургута Андрею Филатову. Градоначальник получил благодарность за эффективную и добросовестную работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды мэрам из ХМАО. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин получил премию, а градоначальник Нягани Иван Ямашев — почетный нагрудный знак. «В преддверии Дня местного самоуправления югорчанам вручены окружные награды. Ивану Ямашев получил почетный нагрудный знак „За безупречную службу“, Максим Ряшин — премию „За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа“», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Награждение состоялось во время заседания правительства округа в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU писало, что Комарова вручила награду мэру Сургута Андрею Филатову. Градоначальник получил благодарность за эффективную и добросовестную работу.