Путин назначил новых судей в ЯНАО

Помощники судей в ЯНАО пошли на повышение после указа Путина

19 апреля 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

В суды ЯНАО придут новые судьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в горсуды Салехарда и Ноябрьска и Арбитражный суд ЯНАО. Двое новых судей до указа занимали должности судейских помощников. «Назначить на шестилетний срок полномочий судьей Ноябрьского городского суда Артема Долгова, судьей Салехардского городского суда Андрея Викулина. Судьей Арбитражного суда ЯНАО Ирину Прутову», — следует из текста указа, подписанного 19 апреля Путиным и размещенным на официальном портале правовой информации. До назначения на должность судьи Прутова исполняла должность помощника судьи в окружном Арбитражном суде. Долгов служил мировым судьей на судебном участке № 4 Ноябрьского горсуда. Викулин был помощником судьи в окружном суде. Новые судьи получили рекомендации на должности на восьмом заседании квалификационной коллегии судей. Оно прошло 27 сентября 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в горсуды Салехарда и Ноябрьска и Арбитражный суд ЯНАО. Двое новых судей до указа занимали должности судейских помощников. «Назначить на шестилетний срок полномочий судьей Ноябрьского городского суда Артема Долгова, судьей Салехардского городского суда Андрея Викулина. Судьей Арбитражного суда ЯНАО Ирину Прутову», — следует из текста указа, подписанного 19 апреля Путиным и размещенным на официальном портале правовой информации. До назначения на должность судьи Прутова исполняла должность помощника судьи в окружном Арбитражном суде. Долгов служил мировым судьей на судебном участке № 4 Ноябрьского горсуда. Викулин был помощником судьи в окружном суде. Новые судьи получили рекомендации на должности на восьмом заседании квалификационной коллегии судей. Оно прошло 27 сентября 2023 года.