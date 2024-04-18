В Салехарде в День Победы пройдут парадные расчеты. Видео

19 апреля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

В репетиции приняли участие 446 человек Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Салехарде состоялась первая репетиция парада ко Дню Победы. Об этом сообщили в администрации столицы округа. «Построение личного состава и торжественный марш войск удались не сразу. Многие впервые в строю. Впрочем, и прогон черновой», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. В репетиции участвовали 446 человек, среди которых — военные, сотрудники МЧС, юнармейцы и кадеты. Следующее построение состоится через неделю. Парадным маршем пройдут более десятка расчетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде состоялась первая репетиция парада ко Дню Победы. Об этом сообщили в администрации столицы округа. «Построение личного состава и торжественный марш войск удались не сразу. Многие впервые в строю. Впрочем, и прогон черновой», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. В репетиции участвовали 446 человек, среди которых — военные, сотрудники МЧС, юнармейцы и кадеты. Следующее построение состоится через неделю. Парадным маршем пройдут более десятка расчетов.