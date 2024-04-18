18 апреля 2024

В Салехарде в День Победы пройдут парадные расчеты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы, Салехард, 9 мая, парад
В репетиции приняли участие 446 человек Фото:

В Салехарде состоялась первая репетиция парада ко Дню Победы. Об этом сообщили в администрации столицы округа.

«Построение личного состава и торжественный марш войск удались не сразу. Многие впервые в строю. Впрочем, и прогон черновой», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. В репетиции участвовали 446 человек, среди которых — военные, сотрудники МЧС, юнармейцы и кадеты.

Следующее построение состоится через неделю. Парадным маршем пройдут более десятка расчетов.

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В Салехарде состоялась первая репетиция парада ко Дню Победы. Об этом сообщили в администрации столицы округа. «Построение личного состава и торжественный марш войск удались не сразу. Многие впервые в строю. Впрочем, и прогон черновой», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. В репетиции участвовали 446 человек, среди которых — военные, сотрудники МЧС, юнармейцы и кадеты. Следующее построение состоится через неделю. Парадным маршем пройдут более десятка расчетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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