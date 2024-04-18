В репетиции приняли участие 446 человек
В Салехарде состоялась первая репетиция парада ко Дню Победы. Об этом сообщили в администрации столицы округа.
«Построение личного состава и торжественный марш войск удались не сразу. Многие впервые в строю. Впрочем, и прогон черновой», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. В репетиции участвовали 446 человек, среди которых — военные, сотрудники МЧС, юнармейцы и кадеты.
Следующее построение состоится через неделю. Парадным маршем пройдут более десятка расчетов.
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