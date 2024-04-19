Путин повторно назначил председателем апелляционного суда в Челябинске племянника депутата Госдумы

Путин назначил главой апелляционного суда в Челябинске Крашенинникова

19 апреля 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Крашенинников возглавил Восемнадцатый апелляционный суд второй раз подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председателем Восемнадцатого апелляционного суда 19 апреля снова стал Дмитрий Крашенинников, являющийся племянником депутата Госдумы РФ от Свердловской области Павла Крашенинникова. Указ президента РФ Владимира Путина появился на портале официального опубликования нормативных актов. «Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Восемнадцатого апелляционного суда Крашенинникова Дмитрия Сергеевича. Президент РФ Владимир Путин», — отмечено в документе. Крашенинников из Магнитогорска. Впервые на должность назначен в 2018 году. В декабре 2023 года Высшая квалификационная коллегия рекомендовала руководителя к повторному назначению на пост. Крашенинников-старший родился в Свердловской области, но детство также провел в Магнитогорске. С 1999 года является депутатом Госдумы РФ. Тем же указом Путин на шесть лет назначил судью областного суда Иван Андреев, судьей районных и городских судов. Так, глава государства определил полномочия судьи Варненского райсуда Натальи Анчуговой, Катав-Ивановского горсуда Анастасии Дмитриевой, Пластовского горсуда Марии Айзверт, Саткинского горсуда Ксении Конюховой. Назначены судьи Советского райсуда Челябинска Алексей Календарев, Тракторозаводского райсуда Мария Дронова и Наталья Шелехова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председателем Восемнадцатого апелляционного суда 19 апреля снова стал Дмитрий Крашенинников, являющийся племянником депутата Госдумы РФ от Свердловской области Павла Крашенинникова. Указ президента РФ Владимира Путина появился на портале официального опубликования нормативных актов. «Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Восемнадцатого апелляционного суда Крашенинникова Дмитрия Сергеевича. Президент РФ Владимир Путин», — отмечено в документе. Крашенинников из Магнитогорска. Впервые на должность назначен в 2018 году. В декабре 2023 года Высшая квалификационная коллегия рекомендовала руководителя к повторному назначению на пост. Крашенинников-старший родился в Свердловской области, но детство также провел в Магнитогорске. С 1999 года является депутатом Госдумы РФ. Тем же указом Путин на шесть лет назначил судью областного суда Иван Андреев, судьей районных и городских судов. Так, глава государства определил полномочия судьи Варненского райсуда Натальи Анчуговой, Катав-Ивановского горсуда Анастасии Дмитриевой, Пластовского горсуда Марии Айзверт, Саткинского горсуда Ксении Конюховой. Назначены судьи Советского райсуда Челябинска Алексей Календарев, Тракторозаводского райсуда Мария Дронова и Наталья Шелехова.