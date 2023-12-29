У племянника свердловского депутата Госдумы появился шанс сохранить пост в Челябинске

ВККС РФ рекомендовала Крашенинникова на пост председателя суда в Челябинске
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Пресс-конференция по банкротству, ИНТЕРФАКС. Екатеринбург, крашенинников дмитрий
Крашенинников занимает пост председателя Восемнадцатого арбитража с 2018 году Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС РФ) рекомендовала на пост председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в Челябинске Дмитрия Крашенинников. Об этом сообщает пресс-служба коллегии.

«ВККС РФ рассмотрела заявления претендентов на вакантные должности руководителей арбитражных судов. Рекомендованы: Крашенинников Д. С. — на должность председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда», — указано в сообщении на сайте.

Дмитрий Крашенинников — племянник депутата Госдумы от Свердловской области Павла Крашенинникова — занимает пост председателя Восемнадцатого арбитража в Челябинске с 2018 году. Ранее он работал на должности заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области.

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Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС РФ) рекомендовала на пост председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в Челябинске Дмитрия Крашенинников. Об этом сообщает пресс-служба коллегии. «ВККС РФ рассмотрела заявления претендентов на вакантные должности руководителей арбитражных судов. Рекомендованы: Крашенинников Д. С. — на должность председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда», — указано в сообщении на сайте. Дмитрий Крашенинников — племянник депутата Госдумы от Свердловской области Павла Крашенинникова — занимает пост председателя Восемнадцатого арбитража в Челябинске с 2018 году. Ранее он работал на должности заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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