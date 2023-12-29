У племянника свердловского депутата Госдумы появился шанс сохранить пост в Челябинске

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС РФ) рекомендовала на пост председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в Челябинске Дмитрия Крашенинников. Об этом сообщает пресс-служба коллегии.
«ВККС РФ рассмотрела заявления претендентов на вакантные должности руководителей арбитражных судов. Рекомендованы: Крашенинников Д. С. — на должность председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда», — указано в сообщении на сайте.
Дмитрий Крашенинников — племянник депутата Госдумы от Свердловской области Павла Крашенинникова — занимает пост председателя Восемнадцатого арбитража в Челябинске с 2018 году. Ранее он работал на должности заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области.
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