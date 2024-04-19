Водитель легковушки устроил массовое ДТП в Перми, столкнувшись в лоб с автобусом

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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
По словам очевидца, в аварии пострадал минимум один водитель Фото:

На средней дамбе в Перми вечером 19 апреля произошла массовая авария. По словам очевидца ДТП, легковушка столкнулась «в лоб» с автобусом. При этом пострадали две другие машины.

«Легковой автомобиль двигался со стороны бульвара Гагарина. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в лобовую часть автобуса, следовавшего по маршруту №55», — рассказали собеседники издания perm.aif.ru.

В аварии повреждения также получили автомобили Niva и Lexus. По сведениям пермяка, к месту происшествия прибыли бригады медиков. Минимум один водитель был травмирован.

Редакция обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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На средней дамбе в Перми вечером 19 апреля произошла массовая авария. По словам очевидца ДТП, легковушка столкнулась «в лоб» с автобусом. При этом пострадали две другие машины. «Легковой автомобиль двигался со стороны бульвара Гагарина. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в лобовую часть автобуса, следовавшего по маршруту №55», — рассказали собеседники издания perm.aif.ru. В аварии повреждения также получили автомобили Niva и Lexus. По сведениям пермяка, к месту происшествия прибыли бригады медиков. Минимум один водитель был травмирован. Редакция обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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