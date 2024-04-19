Стали известны последствия мощного шторма в Москве. Видео

Шторм в Москве повалил более 100 деревьев

20 апреля 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Москву 19 апреля поразил девятибалльный шторм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве и Московской области из-за сильного ветра упали более 100 деревьев. Предварительно, никто не пострадал, сообщили в экстренных службах. «На 21:00 в Москве упало 13 деревьев, пострадали два автомобиля. Пострадавших нет. В Московской области повалено более 90 деревьев, повреждены шесть автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказал источник из служб РИА Новостям. Москву 19 апреля поразил 9-балльный шторм, который привел к серьезным разрушениям в разных районах города. Ветер перевернул остановку в Бутово, вырвал дверь пункта выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Кроме того, фиксируются падения большого количество деревьев на машины. По информации синоптиков, ветер может усилиться до 23 метров в секунду. Коммунальные службы уже перешли в режим повышенной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве и Московской области из-за сильного ветра упали более 100 деревьев. Предварительно, никто не пострадал, сообщили в экстренных службах. «На 21:00 в Москве упало 13 деревьев, пострадали два автомобиля. Пострадавших нет. В Московской области повалено более 90 деревьев, повреждены шесть автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказал источник из служб РИА Новостям. Москву 19 апреля поразил 9-балльный шторм, который привел к серьезным разрушениям в разных районах города. Ветер перевернул остановку в Бутово, вырвал дверь пункта выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Кроме того, фиксируются падения большого количество деревьев на машины. По информации синоптиков, ветер может усилиться до 23 метров в секунду. Коммунальные службы уже перешли в режим повышенной готовности.