В Ираке прогремел взрыв на военной базе

20 апреля 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

В Ираке взорвалась военная база Фото: 4th Brigade Combat Team / 1st Lt. Chad Cooper На военной базе Кальсу в иракской провинции Бабиль произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных сил безопасности. «Произошел взрыв на военной базе Кальсу в провинции Бабиль, причины и обстоятельства которого пока не установлены», — сообщил источник. После инцидента на базе были замечены столбы пламени. Телеканал Al Arabiya сообщает о гибели одного человека и двух раненых в результате взрыва. Сообщения в социальных сетях от местного народного ополчения указывают на авианалет по базе, где дислоцируются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, в результате которого пострадали два человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На военной базе Кальсу в иракской провинции Бабиль произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных сил безопасности. «Произошел взрыв на военной базе Кальсу в провинции Бабиль, причины и обстоятельства которого пока не установлены», — сообщил источник. После инцидента на базе были замечены столбы пламени. Телеканал Al Arabiya сообщает о гибели одного человека и двух раненых в результате взрыва. Сообщения в социальных сетях от местного народного ополчения указывают на авианалет по базе, где дислоцируются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, в результате которого пострадали два человека.