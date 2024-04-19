В Ираке прогремел взрыв на военной базе

На военной базе Кальсу в иракской провинции Бабиль произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных сил безопасности.
«Произошел взрыв на военной базе Кальсу в провинции Бабиль, причины и обстоятельства которого пока не установлены», — сообщил источник. После инцидента на базе были замечены столбы пламени.
Телеканал Al Arabiya сообщает о гибели одного человека и двух раненых в результате взрыва. Сообщения в социальных сетях от местного народного ополчения указывают на авианалет по базе, где дислоцируются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, в результате которого пострадали два человека.
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