19 апреля 2024

В Ираке прогремел взрыв на военной базе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ираке взорвалась военная база Фото:

На военной базе Кальсу в иракской провинции Бабиль произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных сил безопасности.

«Произошел взрыв на военной базе Кальсу в провинции Бабиль, причины и обстоятельства которого пока не установлены», — сообщил источник. После инцидента на базе были замечены столбы пламени.

Телеканал Al Arabiya сообщает о гибели одного человека и двух раненых в результате взрыва. Сообщения в социальных сетях от местного народного ополчения указывают на авианалет по базе, где дислоцируются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, в результате которого пострадали два человека.

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На военной базе Кальсу в иракской провинции Бабиль произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных сил безопасности. «Произошел взрыв на военной базе Кальсу в провинции Бабиль, причины и обстоятельства которого пока не установлены», — сообщил источник. После инцидента на базе были замечены столбы пламени. Телеканал Al Arabiya сообщает о гибели одного человека и двух раненых в результате взрыва. Сообщения в социальных сетях от местного народного ополчения указывают на авианалет по базе, где дислоцируются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, в результате которого пострадали два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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