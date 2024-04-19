Суд в Москве избрал меру пресечения белгородским бандитам, обвиняемым в убийстве и похищениях

Еще четверых участников банды из Белгородской области, которые обвиняются в убийствах, похищениях, исчезновении людей и вымогательствах, совершаемых на протяжении двадцати лет, арестовал Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Константину Валентиновичу Юрченко, Александру Анатольевичу Бондареву, Геннадию Юрьевичу Вислогузову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До 6 июня 2024 года», — пишет агентство. РИА Новости уточняет, что фигуранты уголовного дела обвиняются в преступлениях, совершенных в 1997—2017 годах.
Ранее были арестованы другие участники банды — священник и военнослужащий. Они так же обвиняются в участии в организованной преступной группировке.
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