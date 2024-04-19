Суд в Москве избрал меру пресечения белгородским бандитам, обвиняемым в убийстве и похищениях

Арестованы еще четверо участников банды из Белгородской области

20 апреля 2024 в 06:11 Размер текста - 17 +

Фигуранты дела обвиняются в преступлениях, совершенных с 1997 по 2017 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еще четверых участников банды из Белгородской области, которые обвиняются в убийствах, похищениях, исчезновении людей и вымогательствах, совершаемых на протяжении двадцати лет, арестовал Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы Константину Валентиновичу Юрченко, Александру Анатольевичу Бондареву, Геннадию Юрьевичу Вислогузову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До 6 июня 2024 года», — пишет агентство. РИА Новости уточняет, что фигуранты уголовного дела обвиняются в преступлениях, совершенных в 1997—2017 годах. Ранее были арестованы другие участники банды — священник и военнослужащий. Они так же обвиняются в участии в организованной преступной группировке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще четверых участников банды из Белгородской области, которые обвиняются в убийствах, похищениях, исчезновении людей и вымогательствах, совершаемых на протяжении двадцати лет, арестовал Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы Константину Валентиновичу Юрченко, Александру Анатольевичу Бондареву, Геннадию Юрьевичу Вислогузову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До 6 июня 2024 года», — пишет агентство. РИА Новости уточняет, что фигуранты уголовного дела обвиняются в преступлениях, совершенных в 1997—2017 годах. Ранее были арестованы другие участники банды — священник и военнослужащий. Они так же обвиняются в участии в организованной преступной группировке.