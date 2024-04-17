17 апреля 2024

Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом

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Открытие часовни, ПГУ. Пермь , священник, ладан, православие, паникадило
Священник состоял в ОПГ Фото:

Священник и военнослужащий из Белгородской области арестованы по обвинению в участии в организованной преступной группировке, занимавшейся убийствами, похищениями и вымогательствами. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«СКР расследует уголовное дело об убийствах, похищениях людей и вымогательствах, фигурантами которого являются священник и военнослужащий», — пишет издание «Коммерсантъ».

Преступления, которые предполагается совершили подозреваемые, датируются 1997—2017 годами. Следствие предполагает, что действия ОПГ были направлены на обогащение и борьбу за криминальное лидерство. Суд продлил арест фигурантам до 6 июня, несмотря на аргументы защиты о давности преступлений и заслугах одного из обвиняемых в военных действиях.

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Священник и военнослужащий из Белгородской области арестованы по обвинению в участии в организованной преступной группировке, занимавшейся убийствами, похищениями и вымогательствами. Об этом сообщает Следственный комитет России. «СКР расследует уголовное дело об убийствах, похищениях людей и вымогательствах, фигурантами которого являются священник и военнослужащий», — пишет издание «Коммерсантъ». Преступления, которые предполагается совершили подозреваемые, датируются 1997—2017 годами. Следствие предполагает, что действия ОПГ были направлены на обогащение и борьбу за криминальное лидерство. Суд продлил арест фигурантам до 6 июня, несмотря на аргументы защиты о давности преступлений и заслугах одного из обвиняемых в военных действиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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