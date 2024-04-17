Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом

18 апреля 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

Священник состоял в ОПГ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Священник и военнослужащий из Белгородской области арестованы по обвинению в участии в организованной преступной группировке, занимавшейся убийствами, похищениями и вымогательствами. Об этом сообщает Следственный комитет России. «СКР расследует уголовное дело об убийствах, похищениях людей и вымогательствах, фигурантами которого являются священник и военнослужащий», — пишет издание « Коммерсантъ ». Преступления, которые предполагается совершили подозреваемые, датируются 1997—2017 годами. Следствие предполагает, что действия ОПГ были направлены на обогащение и борьбу за криминальное лидерство. Суд продлил арест фигурантам до 6 июня, несмотря на аргументы защиты о давности преступлений и заслугах одного из обвиняемых в военных действиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Священник и военнослужащий из Белгородской области арестованы по обвинению в участии в организованной преступной группировке, занимавшейся убийствами, похищениями и вымогательствами. Об этом сообщает Следственный комитет России. «СКР расследует уголовное дело об убийствах, похищениях людей и вымогательствах, фигурантами которого являются священник и военнослужащий», — пишет издание «Коммерсантъ». Преступления, которые предполагается совершили подозреваемые, датируются 1997—2017 годами. Следствие предполагает, что действия ОПГ были направлены на обогащение и борьбу за криминальное лидерство. Суд продлил арест фигурантам до 6 июня, несмотря на аргументы защиты о давности преступлений и заслугах одного из обвиняемых в военных действиях.