Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом

Священник и военнослужащий из Белгородской области арестованы по обвинению в участии в организованной преступной группировке, занимавшейся убийствами, похищениями и вымогательствами. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«СКР расследует уголовное дело об убийствах, похищениях людей и вымогательствах, фигурантами которого являются священник и военнослужащий», — пишет издание «
Преступления, которые предполагается совершили подозреваемые, датируются 1997—2017 годами. Следствие предполагает, что действия ОПГ были направлены на обогащение и борьбу за криминальное лидерство. Суд продлил арест фигурантам до 6 июня, несмотря на аргументы защиты о давности преступлений и заслугах одного из обвиняемых в военных действиях.
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