В Курганской области с начала апреля произошли десятки пожаров

В Курганской области с начала апреля зафиксировано 28 ландшафтных пожаров, которые произошли на территориях, не попавших в зону паводка. Основной причиной стал человеческий фактор, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«С начала апреля в регионе зафиксировано 28 ландшафтных пожаров. Горела трава на территориях, не попавших в зону паводка. Основной причиной пожаров стал человеческий фактор. Виновников выявляют и привлекают к ответственности», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 19 апреля был составлен административный протокол на жителя села Кипель в Юргамышском округе. Мужчина высыпал золу на сухую траву, которая в итоге загорелась на площади восемь гектаров. Крупный пожар потушили 13 человек и шесть единиц техники. В МЧС напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 5—15 тысяч рублей для граждан, 20—30 тысяч рублей для должностных лиц и 300—400 тысяч рублей для юридических лиц.
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В Курганской области с начала апреля зафиксировано 28 ландшафтных пожаров, которые произошли на территориях, не попавших в зону паводка. Основной причиной стал человеческий фактор, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «С начала апреля в регионе зафиксировано 28 ландшафтных пожаров. Горела трава на территориях, не попавших в зону паводка. Основной причиной пожаров стал человеческий фактор. Виновников выявляют и привлекают к ответственности», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что 19 апреля был составлен административный протокол на жителя села Кипель в Юргамышском округе. Мужчина высыпал золу на сухую траву, которая в итоге загорелась на площади восемь гектаров. Крупный пожар потушили 13 человек и шесть единиц техники. В МЧС напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 5—15 тысяч рублей для граждан, 20—30 тысяч рублей для должностных лиц и 300—400 тысяч рублей для юридических лиц.