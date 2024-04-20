В мире Украина Зеленский заявил о превосходстве России Зеленский: у России больше оружия, чем у Украины 20 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 + Зеленский заявил, что будет бороться за наращивание поставок оружия от западных стран Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России в украинском конфликте большое преимущество в вооружении, в отличие от Киева. Это является непростым моментом для страны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «В руках у россиян оружие, которого на сегодня больше, чем тот объем, что в руках наших военных», — заявил Зеленский в интервью бразильским журналистам. Беседа опубликована в telegram-канале главы Украины. Украинский президент добавил, что сейчас превосходство РФ в плане оружия является непростым моментом для ВСУ. Он отметил, что будет бороться за наращивание поставок вооружения со стороны Запада. Также Зеленский добавил, что власти и военные страны чувствуют усталость от конфликта, но ее можно трактовать по-разному. Ранее глава Украины выдвинул странам НАТО требования, которые необходимы для усиления оборонительного потенциала страны. Среди них есть поставки авиации, артиллерийских снарядов, систем ПВО и дальнобойного вооружения. Он уточнил, что Киев нуждается в миллионе артиллерийских снарядов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У России в украинском конфликте большое преимущество в вооружении, в отличие от Киева. Это является непростым моментом для страны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «В руках у россиян оружие, которого на сегодня больше, чем тот объем, что в руках наших военных», — заявил Зеленский в интервью бразильским журналистам. Беседа опубликована в telegram-канале главы Украины. Украинский президент добавил, что сейчас превосходство РФ в плане оружия является непростым моментом для ВСУ. Он отметил, что будет бороться за наращивание поставок вооружения со стороны Запада. Также Зеленский добавил, что власти и военные страны чувствуют усталость от конфликта, но ее можно трактовать по-разному. Ранее глава Украины выдвинул странам НАТО требования, которые необходимы для усиления оборонительного потенциала страны. Среди них есть поставки авиации, артиллерийских снарядов, систем ПВО и дальнобойного вооружения. Он уточнил, что Киев нуждается в миллионе артиллерийских снарядов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям