19 апреля 2024

В Тюмени пьяный электросамокатчик спровоцировал ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, самокат, электросамокат, Whoosh
Тюменец должен был иметь водительские права для управления электросамокатом Фото:

В Тюмени на улице Куйбышева вечером 19 апреля электросамокатчик столкнулся с иномаркой. В областном управлении ГИБДД сообщили, что мужчина был в пьян, его транспорт помещен на спецстоянку, а сам он получил 10 суток административного ареста.

«Вчера вечером на улице Куйбышева, 94 в областном центре столкнулись электросамокат и автомобиль Hyundai Solaris. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС установили, что 50-летний водитель электросамоката находился в состоянии опьянения. Мужчина привлечен к ответственности в виде административного ареста на 10 суток, электросамокат перемещен на спецстоянку», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Электротранспорт тюменца имел мощность двигателя 500 ватт, а это значит, что для его управления необходимо иметь водительское удостоверение. Такие права у нарушителя отсутствовали, за что также был составлен административный протокол.

Водитель электросамоката за ДТП получил 10 суток административного ареста
Водитель электросамоката за ДТП получил 10 суток административного ареста
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В Тюмени на улице Куйбышева вечером 19 апреля электросамокатчик столкнулся с иномаркой. В областном управлении ГИБДД сообщили, что мужчина был в пьян, его транспорт помещен на спецстоянку, а сам он получил 10 суток административного ареста. «Вчера вечером на улице Куйбышева, 94 в областном центре столкнулись электросамокат и автомобиль Hyundai Solaris. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС установили, что 50-летний водитель электросамоката находился в состоянии опьянения. Мужчина привлечен к ответственности в виде административного ареста на 10 суток, электросамокат перемещен на спецстоянку», — сообщается в telegram-канале ведомства. Электротранспорт тюменца имел мощность двигателя 500 ватт, а это значит, что для его управления необходимо иметь водительское удостоверение. Такие права у нарушителя отсутствовали, за что также был составлен административный протокол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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