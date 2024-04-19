В Тюмени пьяный электросамокатчик спровоцировал ДТП. Фото

20 апреля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Тюменец должен был иметь водительские права для управления электросамокатом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на улице Куйбышева вечером 19 апреля электросамокатчик столкнулся с иномаркой. В областном управлении ГИБДД сообщили, что мужчина был в пьян, его транспорт помещен на спецстоянку, а сам он получил 10 суток административного ареста. «Вчера вечером на улице Куйбышева, 94 в областном центре столкнулись электросамокат и автомобиль Hyundai Solaris. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС установили, что 50-летний водитель электросамоката находился в состоянии опьянения. Мужчина привлечен к ответственности в виде административного ареста на 10 суток, электросамокат перемещен на спецстоянку», — сообщается в telegram-канале ведомства. Электротранспорт тюменца имел мощность двигателя 500 ватт, а это значит, что для его управления необходимо иметь водительское удостоверение. Такие права у нарушителя отсутствовали, за что также был составлен административный протокол. Водитель электросамоката за ДТП получил 10 суток административного ареста telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на улице Куйбышева вечером 19 апреля электросамокатчик столкнулся с иномаркой. В областном управлении ГИБДД сообщили, что мужчина был в пьян, его транспорт помещен на спецстоянку, а сам он получил 10 суток административного ареста. «Вчера вечером на улице Куйбышева, 94 в областном центре столкнулись электросамокат и автомобиль Hyundai Solaris. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС установили, что 50-летний водитель электросамоката находился в состоянии опьянения. Мужчина привлечен к ответственности в виде административного ареста на 10 суток, электросамокат перемещен на спецстоянку», — сообщается в telegram-канале ведомства. Электротранспорт тюменца имел мощность двигателя 500 ватт, а это значит, что для его управления необходимо иметь водительское удостоверение. Такие права у нарушителя отсутствовали, за что также был составлен административный протокол.