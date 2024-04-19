19 апреля 2024

Челябинские синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в регионе

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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В Челябинской области пожароопасный сезон в 2024 году объявили с 5 апреля Фото:

В Челябинской области 21 и 22 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом говорится в экстренном сообщении Челябинского гидрометеоцентра.

«21-22 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщают синоптики.

С 18 апреля в регионе среднесуточная температура выше климатической нормы на 7 градусов. Жара в Челябинской области продержится до 23 апреля. Зафиксированы первые лесные пожары.

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В Челябинской области 21 и 22 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом говорится в экстренном сообщении Челябинского гидрометеоцентра. «21-22 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщают синоптики. С 18 апреля в регионе среднесуточная температура выше климатической нормы на 7 градусов. Жара в Челябинской области продержится до 23 апреля. Зафиксированы первые лесные пожары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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