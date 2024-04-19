Природа Экология Челябинские синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в регионе 20 апреля 2024 в 23:09 Размер текста - 17 + В Челябинской области пожароопасный сезон в 2024 году объявили с 5 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области 21 и 22 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом говорится в экстренном сообщении Челябинского гидрометеоцентра. «21-22 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщают синоптики. С 18 апреля в регионе среднесуточная температура выше климатической нормы на 7 градусов. Жара в Челябинской области продержится до 23 апреля. Зафиксированы первые лесные пожары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области 21 и 22 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом говорится в экстренном сообщении Челябинского гидрометеоцентра. «21-22 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщают синоптики. С 18 апреля в регионе среднесуточная температура выше климатической нормы на 7 градусов. Жара в Челябинской области продержится до 23 апреля. Зафиксированы первые лесные пожары. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям