Челябинские синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в регионе

В Челябинской области пожароопасный сезон в 2024 году объявили с 5 апреля
В Челябинской области 21 и 22 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом говорится в экстренном сообщении Челябинского гидрометеоцентра.
«21-22 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщают синоптики.
С 18 апреля в регионе среднесуточная температура выше климатической нормы на 7 градусов. Жара в Челябинской области продержится до 23 апреля. Зафиксированы первые лесные пожары.
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