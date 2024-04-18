18 апреля 2024

В Челябинской области начались первые лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, пожар, лес, сосна, огонь
В общем лесные пожары охватили территорию в 17 гектаров Фото:

На территории Челябинской области начались первые лесные пожары. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами региона, возгорания были зафиксированы в трех районах. Все они были оперативно ликвидированы.

«Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств. В тушении был задействован 41 человек и 19 единиц техники. Все пожары потушены в первые стуки», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГУ лесами.

По словам начальника ведомства Валерия Нигматуллина, в ближайшие выходные ожидаются аномально высокие температуры. При этом без осадков и с сильным ветром. Он напомнил жителям области о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу и при проведении работ на приусадебных участках.

На территории области с 5 апреля начался пожароопасный сезон. Для жителей действует ряд правил и запретов, призванных минимизировать последствия природных возгораний.

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На территории Челябинской области начались первые лесные пожары. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами региона, возгорания были зафиксированы в трех районах. Все они были оперативно ликвидированы. «Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств. В тушении был задействован 41 человек и 19 единиц техники. Все пожары потушены в первые стуки», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГУ лесами. По словам начальника ведомства Валерия Нигматуллина, в ближайшие выходные ожидаются аномально высокие температуры. При этом без осадков и с сильным ветром. Он напомнил жителям области о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу и при проведении работ на приусадебных участках. На территории области с 5 апреля начался пожароопасный сезон. Для жителей действует ряд правил и запретов, призванных минимизировать последствия природных возгораний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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