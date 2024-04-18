В Челябинской области начались первые лесные пожары

На территории Челябинской области начались первые лесные пожары. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами региона, возгорания были зафиксированы в трех районах. Все они были оперативно ликвидированы.
«Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств. В тушении был задействован 41 человек и 19 единиц техники. Все пожары потушены в первые стуки», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГУ лесами.
По словам начальника ведомства Валерия Нигматуллина, в ближайшие выходные ожидаются аномально высокие температуры. При этом без осадков и с сильным ветром. Он напомнил жителям области о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу и при проведении работ на приусадебных участках.
На территории области с 5 апреля начался пожароопасный сезон. Для жителей действует ряд правил и запретов, призванных минимизировать последствия природных возгораний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!