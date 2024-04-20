Тагильчан предупреждают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) патрульные группы контролируют соблюдение особого противопожарного режима на территории города. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Патрульные группы контролируют соблюдение правил особого противопожарного режима на территории города. Сотрудники МЧС, полиции, районных администраций сегодня работали на улицах Верескова, Пришвина, Совхозной, в частном секторе Рудника имени 3-го Интернационала, в садоводческих товариществах Дзержинского района», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Он уточнил, что специалисты разъясняют жителям города правила поведения во время работы противопожарного режима. Тагильчан также предупреждают, что за нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы.