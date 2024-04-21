Турфирмы заявили о шквале заявок россиян на поездки в Европу

21 апреля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Россияне массово подают заявки на поездки в Европу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Туристические компании сообщают о резком увеличении спроса россиян на поездки в Европу. Количество заявок на получение шенгенских виз этой весной оказалось выше, чем могут обработать европейские консульства. «Число заявок россиян на получение шенгенских виз текущей весной превышает пропускную способность европейских консульств», — передает данные турфирм РБК. Там добавили, что в связи с возросшим спросом и длинными очередями в визовых центрах российские туристы стали чаще обращаться за помощью к туристическим агентствам. По данным компании «Да-Турс», спрос на шенгенские визы в этом году увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом. Из информации «Единого визового центра» следует, что наибольшим спросом у россиян пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. Спрос россиян на поездки в европейские страны сохранит положительную динамику в этом летнем сезоне благодаря появлению новых визовых возможностей в связи с вступлением Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, заключили в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристические компании сообщают о резком увеличении спроса россиян на поездки в Европу. Количество заявок на получение шенгенских виз этой весной оказалось выше, чем могут обработать европейские консульства. «Число заявок россиян на получение шенгенских виз текущей весной превышает пропускную способность европейских консульств», — передает данные турфирм РБК. Там добавили, что в связи с возросшим спросом и длинными очередями в визовых центрах российские туристы стали чаще обращаться за помощью к туристическим агентствам. По данным компании «Да-Турс», спрос на шенгенские визы в этом году увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом. Из информации «Единого визового центра» следует, что наибольшим спросом у россиян пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. Спрос россиян на поездки в европейские страны сохранит положительную динамику в этом летнем сезоне благодаря появлению новых визовых возможностей в связи с вступлением Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, заключили в материале.