Турфирмы заявили о шквале заявок россиян на поездки в Европу

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Россияне массово подают заявки на поездки в Европу Фото:

Туристические компании сообщают о резком увеличении спроса россиян на поездки в Европу. Количество заявок на получение шенгенских виз этой весной оказалось выше, чем могут обработать европейские консульства.

«Число заявок россиян на получение шенгенских виз текущей весной превышает пропускную способность европейских консульств», — передает данные турфирм РБК. Там добавили, что в связи с возросшим спросом и длинными очередями в визовых центрах российские туристы стали чаще обращаться за помощью к туристическим агентствам.

По данным компании «Да-Турс», спрос на шенгенские визы в этом году увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом. Из информации «Единого визового центра» следует, что наибольшим спросом у россиян пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. Спрос россиян на поездки в европейские страны сохранит положительную динамику в этом летнем сезоне благодаря появлению новых визовых возможностей в связи с вступлением Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, заключили в материале.

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Туристические компании сообщают о резком увеличении спроса россиян на поездки в Европу. Количество заявок на получение шенгенских виз этой весной оказалось выше, чем могут обработать европейские консульства. «Число заявок россиян на получение шенгенских виз текущей весной превышает пропускную способность европейских консульств», — передает данные турфирм РБК. Там добавили, что в связи с возросшим спросом и длинными очередями в визовых центрах российские туристы стали чаще обращаться за помощью к туристическим агентствам. По данным компании «Да-Турс», спрос на шенгенские визы в этом году увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом. Из информации «Единого визового центра» следует, что наибольшим спросом у россиян пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. Спрос россиян на поездки в европейские страны сохранит положительную динамику в этом летнем сезоне благодаря появлению новых визовых возможностей в связи с вступлением Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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