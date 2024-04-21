США потерпят фиаско из-за желания помочь ВСУ: как в России отреагировали на выделение помощи Киеву

МИД РФ: США ожидает фиаско из-за желания помочь Украине

21 апреля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Новый пакет помощи США не поможет Украине, считает Дмитрий Полянский Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация США, углубляясь в вопросы, связанные с Украиной, включая очередное предоставление военной помощи Киеву, может столкнуться с потенциальными рисками и вызвать негативные последствия для Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. URA.RU собрало подборку реакций на новый пакет помощи Украине со стороны Вашингтона. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: помощь Украине — выгода для американских корпораций Ларри Джонсон считает, что деньги, выделенные на помощь Украине, будут потрачены в США. Он отметил, что законопроект о помощи Киеву был принят по причине того, что большая часть этих средств пойдет американским оборонным корпорациям. По словам эксперта, компании, которые получат финансирование благодаря решению Конгресса, выделят средства конгрессменам, баллотирующимся на переизбрание. Джонсон подытожил, что такие действия можно рассматривать как форму подкупа. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: необходимость современного вооружения для победы России По словам Рогозина российское общество обманывает само себя, приукрашивая обстановку на фронте и создавая неверные надежды. Конфликт на Украине не закончится быстро. Победа будет добыта только на поле боя. Экс-глава Роскосмоса считает, что российских солдат нужно обеспечить современным вооружением и эффективными технологиями. Необходимо сосредоточиться на военно-технических решениях, а не ждать чуда от политиков, заключил Рогозин Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский: новый транш от США не поможет Украине Полянский выразил мнение, что новый транш военной помощи США для Украины «не поможет сохранить киевский режим». Он заявил, что ситуация на Украине только ухудшится: больше денег будет украдено, больше оружия перераспределено, и десятки тысяч украинцев попадут в опасность. Полянский подчеркнул, что глава государства Владимир Зеленский не заботится о своем народе, а страна продается. Он утверждает, что «конец киевского режима будет бесславным», несмотря на все усилия его сторонников из США и НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова: помощь Украине это прямое спонсирование терроризма Захарова заявила, что по ее мнению, выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню может усугубить мировые кризисные явления. По ее словам, такие действия будут иметь негативные последствия: военная помощь Украине, по ее утверждению, будет восприниматься как прямое спонсирование террористической деятельности; в то время как помощь Тайваню может быть расценена как вмешательство во внутренние дела Китая, а Израилю — как шаг к эскалации беспрецедентного обострения в регионе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: в принятии нового пакета помощи Киеву не было сомнений Медведев заявил, что Россия одержит победу в СВО, несмотря на многомиллиардную помощь США Украине. Он отметил, что в одобрении пакета помощи не было сомнений. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий: победа России неизбежна Слуцкий раскритиковал выделение нового пакета помощи Украине со стороны США, считая, что это приведет к усилению конфликта и большему количеству жертв. Он утверждает, что деньги, направленные как в американский ВПК, так и в Киев, будут потрачены в бесполезной геополитической борьбе против России. Слуцкий считает, что победа России неизбежна, несмотря на финансовую поддержку Запада Украине. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов: Запад готовится к глобальному конфликту с Россией Рогов заявил, что США выделяют новую помощь Украине для провокации против РФ и ослабления ядерной безопасности. Рогов утверждает, что западные страны готовятся к глобальному конфликту с Москвой. Спикер Госдумы Вячеслав Володин: США забрали у Украины будущее Володин считает, что выделение США 61 миллиарда долларов Украине лишит страну будущего из-за условий финансовой помощи. Данные средства направлены в основном на американские интересы, подчеркнул спикер Госдумы. Депутат Госдумы Михаил Шеремет: США превратили Украину в колонию Шеремет высказал мнение, что принятый в США законопроект о финансовой помощи Киеву делает Украину колонией и обрекает ее на уничтожение. Он призвал украинцев выбирать: либо бороться против власти, либо подчиниться и погибнуть. Военный эксперт Александр Степанов: США новым пакетом помощи хотят продлить агонию Украины Согласно мнению Степанова, одобрение нового пакета помощи для Киева было предсказуемым и связано с готовностью США усилить боеспособность Украины для «продления ее агонии». Он отметил, что предоставление дальнобойных систем ATACMS может быть направлено на поражение объектов на расстоянии до 300 километров от Украины, включая Крым и Крымский мост. Эксперт также указал на возможность использования этих систем удара по объектам в других приграничных регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация США, углубляясь в вопросы, связанные с Украиной, включая очередное предоставление военной помощи Киеву, может столкнуться с потенциальными рисками и вызвать негативные последствия для Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. URA.RU собрало подборку реакций на новый пакет помощи Украине со стороны Вашингтона. Ларри Джонсон считает, что деньги, выделенные на помощь Украине, будут потрачены в США. Он отметил, что законопроект о помощи Киеву был принят по причине того, что большая часть этих средств пойдет американским оборонным корпорациям. По словам эксперта, компании, которые получат финансирование благодаря решению Конгресса, выделят средства конгрессменам, баллотирующимся на переизбрание. Джонсон подытожил, что такие действия можно рассматривать как форму подкупа. По словам Рогозина российское общество обманывает само себя, приукрашивая обстановку на фронте и создавая неверные надежды. Конфликт на Украине не закончится быстро. Победа будет добыта только на поле боя. Экс-глава Роскосмоса считает, что российских солдат нужно обеспечить современным вооружением и эффективными технологиями. Необходимо сосредоточиться на военно-технических решениях, а не ждать чуда от политиков, заключил Рогозин Полянский выразил мнение, что новый транш военной помощи США для Украины «не поможет сохранить киевский режим». Он заявил, что ситуация на Украине только ухудшится: больше денег будет украдено, больше оружия перераспределено, и десятки тысяч украинцев попадут в опасность. Полянский подчеркнул, что глава государства Владимир Зеленский не заботится о своем народе, а страна продается. Он утверждает, что «конец киевского режима будет бесславным», несмотря на все усилия его сторонников из США и НАТО. Захарова заявила, что по ее мнению, выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню может усугубить мировые кризисные явления. По ее словам, такие действия будут иметь негативные последствия: военная помощь Украине, по ее утверждению, будет восприниматься как прямое спонсирование террористической деятельности; в то время как помощь Тайваню может быть расценена как вмешательство во внутренние дела Китая, а Израилю — как шаг к эскалации беспрецедентного обострения в регионе. Медведев заявил, что Россия одержит победу в СВО, несмотря на многомиллиардную помощь США Украине. Он отметил, что в одобрении пакета помощи не было сомнений. Слуцкий раскритиковал выделение нового пакета помощи Украине со стороны США, считая, что это приведет к усилению конфликта и большему количеству жертв. Он утверждает, что деньги, направленные как в американский ВПК, так и в Киев, будут потрачены в бесполезной геополитической борьбе против России. Слуцкий считает, что победа России неизбежна, несмотря на финансовую поддержку Запада Украине. Рогов заявил, что США выделяют новую помощь Украине для провокации против РФ и ослабления ядерной безопасности. Рогов утверждает, что западные страны готовятся к глобальному конфликту с Москвой. Володин считает, что выделение США 61 миллиарда долларов Украине лишит страну будущего из-за условий финансовой помощи. Данные средства направлены в основном на американские интересы, подчеркнул спикер Госдумы. Шеремет высказал мнение, что принятый в США законопроект о финансовой помощи Киеву делает Украину колонией и обрекает ее на уничтожение. Он призвал украинцев выбирать: либо бороться против власти, либо подчиниться и погибнуть. Согласно мнению Степанова, одобрение нового пакета помощи для Киева было предсказуемым и связано с готовностью США усилить боеспособность Украины для «продления ее агонии». Он отметил, что предоставление дальнобойных систем ATACMS может быть направлено на поражение объектов на расстоянии до 300 километров от Украины, включая Крым и Крымский мост. Эксперт также указал на возможность использования этих систем удара по объектам в других приграничных регионах.