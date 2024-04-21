Стали известны планы Путина на новую рабочую неделю

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие сразу в нескольких важных мероприятиях и проведет серию встреч. Среди них — пленарное заседание съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и совещание по ситуации с паводками в российских регионах. О планах президента сообщил журналист Павел Зарубин.
«Президент примет участие в заседании РСПП, проведет совещание по ситуации с паводками и совещание по экономике», — говорится в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс из которой опубликован в telegram-канале Зарубина. Также у Путина запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с ветеранами — строителями БАМа. Создателям Байкало-Амурской магистрали российский президент вручит госнаграды.
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Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие сразу в нескольких важных мероприятиях и проведет серию встреч. Среди них — пленарное заседание съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и совещание по ситуации с паводками в российских регионах. О планах президента сообщил журналист Павел Зарубин. «Президент примет участие в заседании РСПП, проведет совещание по ситуации с паводками и совещание по экономике», — говорится в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс из которой опубликован в telegram-канале Зарубина. Также у Путина запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с ветеранами — строителями БАМа. Создателям Байкало-Амурской магистрали российский президент вручит госнаграды.