Молдавская оппозиция собралась в Москве из-за свободы слова

В Москве начался съезд молдавской оппозиции

21 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

На съезде оппозиция Молдавии обсуждает борьбу с европейской политикой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оппозиция Молдавии проводит свой съезд в Москве, потому что в ней можно свободно выразить собственное мнение. Об этом заявила депутат Марина Таубер во время выступления на съезде. «Многие в этом зале, к сожалению, ущемлены были и есть в своих правах, и мы очень рады, что именно здесь в Москве на территории РФ нам никто не закрывает рот. Мы можем высказать свое мнение», — заявила Марина Таубер, ее слова передает РИА Новости. Во время собрания депутат подчеркнула важность связи России и Молдавии. По ее словам, оппозиции надо объединиться против политики Европейского союза, которая принесла много бед стране. Она также выступила с критикой главы Молдавии Майе Санду. Депутат уверена, что пока президент зависима от решений США и Европы, она забыла о народе. Главная тема собрания — агитация против интеграции Молдавии в Евросоюз. На него приехал и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Ранее власти Молдавии устроили экономическую блокаду Приднестровья. В ответ съезд депутатов обратился к России за помощью. Все, что известно об этой ситуации, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оппозиция Молдавии проводит свой съезд в Москве, потому что в ней можно свободно выразить собственное мнение. Об этом заявила депутат Марина Таубер во время выступления на съезде. «Многие в этом зале, к сожалению, ущемлены были и есть в своих правах, и мы очень рады, что именно здесь в Москве на территории РФ нам никто не закрывает рот. Мы можем высказать свое мнение», — заявила Марина Таубер, ее слова передает РИА Новости. Во время собрания депутат подчеркнула важность связи России и Молдавии. По ее словам, оппозиции надо объединиться против политики Европейского союза, которая принесла много бед стране. Она также выступила с критикой главы Молдавии Майе Санду. Депутат уверена, что пока президент зависима от решений США и Европы, она забыла о народе. Главная тема собрания — агитация против интеграции Молдавии в Евросоюз. На него приехал и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Ранее власти Молдавии устроили экономическую блокаду Приднестровья. В ответ съезд депутатов обратился к России за помощью. Все, что известно об этой ситуации, — в материале URA.RU.