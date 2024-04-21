Молдавская оппозиция собралась в Москве из-за свободы слова

В Москве начался съезд молдавской оппозиции
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Презентация книги. Курган , депутат, чиновники, совещание, главы районов, заседание
На съезде оппозиция Молдавии обсуждает борьбу с европейской политикой Фото:

Оппозиция Молдавии проводит свой съезд в Москве, потому что в ней можно свободно выразить собственное мнение. Об этом заявила депутат Марина Таубер во время выступления на съезде.

«Многие в этом зале, к сожалению, ущемлены были и есть в своих правах, и мы очень рады, что именно здесь в Москве на территории РФ нам никто не закрывает рот. Мы можем высказать свое мнение», — заявила Марина Таубер, ее слова передает РИА Новости.

Во время собрания депутат подчеркнула важность связи России и Молдавии. По ее словам, оппозиции надо объединиться против политики Европейского союза, которая принесла много бед стране. Она также выступила с критикой главы Молдавии Майе Санду. Депутат уверена, что пока президент зависима от решений США и Европы, она забыла о народе.

Главная тема собрания — агитация против интеграции Молдавии в Евросоюз. На него приехал и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

Ранее власти Молдавии устроили экономическую блокаду Приднестровья. В ответ съезд депутатов обратился к России за помощью. Все, что известно об этой ситуации, — в материале URA.RU.

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Оппозиция Молдавии проводит свой съезд в Москве, потому что в ней можно свободно выразить собственное мнение. Об этом заявила депутат Марина Таубер во время выступления на съезде. «Многие в этом зале, к сожалению, ущемлены были и есть в своих правах, и мы очень рады, что именно здесь в Москве на территории РФ нам никто не закрывает рот. Мы можем высказать свое мнение», — заявила Марина Таубер, ее слова передает РИА Новости. Во время собрания депутат подчеркнула важность связи России и Молдавии. По ее словам, оппозиции надо объединиться против политики Европейского союза, которая принесла много бед стране. Она также выступила с критикой главы Молдавии Майе Санду. Депутат уверена, что пока президент зависима от решений США и Европы, она забыла о народе. Главная тема собрания — агитация против интеграции Молдавии в Евросоюз. На него приехал и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Ранее власти Молдавии устроили экономическую блокаду Приднестровья. В ответ съезд депутатов обратился к России за помощью. Все, что известно об этой ситуации, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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