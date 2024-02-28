Что происходит в Приднестровье

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилась к российским властям за помощью из-за экономической блокады со стороны властей Молдавии. В ответ на это, в России подчеркнули важность вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета Безопасности РФ. URA.RU подробнее рассказывает об этом.
Экономическая блокада Приднестровья
Съезд депутатов Приднестровья обратились к России за защитой от экономической блокады Молдавии. В проекте резолюции просится реализовать меры по защите региона с учетом проживания более 220 тысяч граждан России на его территории.
На съезде также отметили положительный опыт российского миротворчества на Днестре и роль Москвы в переговорном процессе. Отмечается, что экономика Приднестровья пострадала от давления Кишинева, что привело к потере около 10 миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений.
Реакция России на обращение
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Совет Безопасности РФ должен обсудить просьбу Приднестровья о помощи. Он отметил, что Приднестровье находится под внешним давлением и в трудной ситуации, а Россия должна помогать своим гражданам, проживающим там. Водолацкий подчеркнул, что необходимо выносить этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности и принять соответствующие меры. Однако пока неясно, какую помощь может оказать Россия, так как в просьбе нет четкого посыла.
Присоединение ПМР в состав России
Приднестровские депутаты заверяют, что не планируется обращаться к России с просьбой о принятии региона в свой состав. Цель заключается в сообщении миру о давлении со стороны Молдавии. Разговоры о возможном присоединении Тирасполя к России возникли после публикаций бывшего приднестровского чиновника Геннадия Чорбы.
Переговоры с Молдавией
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что президент Молдавии Майя Санду проигнорировала семь приглашений на переговоры по урегулированию ситуации в регионе. Игнатьев подчеркнул, что требование возобновить переговоры не может быть проигнорировано мировым сообществом.
Присутствуют ли российские войска на территории республики
Российские миротворцы были введены в приднестровскую зону конфликта после подписания с Молдавией соглашения по мирному урегулированию 21 июля 1992 года. В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), состоящая из примерно одной тысячи военнослужащих. ОГРВ отвечает за охрану складов с боеприпасами, оставшимися после вывода советских войск из Восточной Европы. Кишинев настаивает на выводе ОГРВ и замене его гражданской миссией с международным мандатом.
Статус Приднестровья
Приднестровье, где 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь возможного присоединения к Румынии. После неудачной попытки Кишинева силовым путем решить проблему в 1992 году, регион стал фактически неподконтрольной молдавским властям территорией. В 2006 году на референдуме в непризнанной республике 96,62% населения высказались за присоединение к России. Однако от Москвы не последовало никакого решения.
Эскалация обстановки в 2022—2023 годах
Ситуация в Приднестровье обострилась после начала СВО. Украина закрыла границу с республикой, что привело к транспортной и экономической блокаде региона. Весной 2022 года произошла серия терактов в Приднестровье, некоторые из которых были организованы с территории Украины. В феврале 2023 года Киев и Кишинев заявили об «угрозе дестабилизации» в Молдавии, украинские вооруженные силы сосредоточились у границы с ПМР. В марте 2023 года в регионе была предотвращена попытка теракта, который, по заявлению Министерства госбезопасности Приднестровья, готовился по указанию украинской Службы безопасности. Украинская сторона отрицает свою причастность и называет это российской провокацией.
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