Что происходит в Приднестровье

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Приднестровье запросило у России защиту от экономической блокады Молдавии

28 февраля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Приднестровье столкнулось с экономическим давлением со стороны Молдавии Фото: Dmitri Lovetsky/AP/TASS Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилась к российским властям за помощью из-за экономической блокады со стороны властей Молдавии. В ответ на это, в России подчеркнули важность вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета Безопасности РФ. URA.RU подробнее рассказывает об этом. Экономическая блокада Приднестровья Съезд депутатов Приднестровья обратились к России за защитой от экономической блокады Молдавии. В проекте резолюции просится реализовать меры по защите региона с учетом проживания более 220 тысяч граждан России на его территории. На съезде также отметили положительный опыт российского миротворчества на Днестре и роль Москвы в переговорном процессе. Отмечается, что экономика Приднестровья пострадала от давления Кишинева, что привело к потере около 10 миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. Реакция России на обращение Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Совет Безопасности РФ должен обсудить просьбу Приднестровья о помощи. Он отметил, что Приднестровье находится под внешним давлением и в трудной ситуации, а Россия должна помогать своим гражданам, проживающим там. Водолацкий подчеркнул, что необходимо выносить этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности и принять соответствующие меры. Однако пока неясно, какую помощь может оказать Россия, так как в просьбе нет четкого посыла. Присоединение ПМР в состав России Приднестровские депутаты заверяют, что не планируется обращаться к России с просьбой о принятии региона в свой состав. Цель заключается в сообщении миру о давлении со стороны Молдавии. Разговоры о возможном присоединении Тирасполя к России возникли после публикаций бывшего приднестровского чиновника Геннадия Чорбы. Переговоры с Молдавией Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что президент Молдавии Майя Санду проигнорировала семь приглашений на переговоры по урегулированию ситуации в регионе. Игнатьев подчеркнул, что требование возобновить переговоры не может быть проигнорировано мировым сообществом. Присутствуют ли российские войска на территории республики Российские миротворцы были введены в приднестровскую зону конфликта после подписания с Молдавией соглашения по мирному урегулированию 21 июля 1992 года. В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), состоящая из примерно одной тысячи военнослужащих. ОГРВ отвечает за охрану складов с боеприпасами, оставшимися после вывода советских войск из Восточной Европы. Кишинев настаивает на выводе ОГРВ и замене его гражданской миссией с международным мандатом. Статус Приднестровья Приднестровье, где 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь возможного присоединения к Румынии. После неудачной попытки Кишинева силовым путем решить проблему в 1992 году, регион стал фактически неподконтрольной молдавским властям территорией. В 2006 году на референдуме в непризнанной республике 96,62% населения высказались за присоединение к России. Однако от Москвы не последовало никакого решения. Эскалация обстановки в 2022—2023 годах Ситуация в Приднестровье обострилась после начала СВО. Украина закрыла границу с республикой, что привело к транспортной и экономической блокаде региона. Весной 2022 года произошла серия терактов в Приднестровье, некоторые из которых были организованы с территории Украины. В феврале 2023 года Киев и Кишинев заявили об «угрозе дестабилизации» в Молдавии, украинские вооруженные силы сосредоточились у границы с ПМР. В марте 2023 года в регионе была предотвращена попытка теракта, который, по заявлению Министерства госбезопасности Приднестровья, готовился по указанию украинской Службы безопасности. Украинская сторона отрицает свою причастность и называет это российской провокацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилась к российским властям за помощью из-за экономической блокады со стороны властей Молдавии. В ответ на это, в России подчеркнули важность вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета Безопасности РФ. URA.RU подробнее рассказывает об этом. Съезд депутатов Приднестровья обратились к России за защитой от экономической блокады Молдавии. В проекте резолюции просится реализовать меры по защите региона с учетом проживания более 220 тысяч граждан России на его территории. На съезде также отметили положительный опыт российского миротворчества на Днестре и роль Москвы в переговорном процессе. Отмечается, что экономика Приднестровья пострадала от давления Кишинева, что привело к потере около 10 миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Совет Безопасности РФ должен обсудить просьбу Приднестровья о помощи. Он отметил, что Приднестровье находится под внешним давлением и в трудной ситуации, а Россия должна помогать своим гражданам, проживающим там. Водолацкий подчеркнул, что необходимо выносить этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности и принять соответствующие меры. Однако пока неясно, какую помощь может оказать Россия, так как в просьбе нет четкого посыла. Приднестровские депутаты заверяют, что не планируется обращаться к России с просьбой о принятии региона в свой состав. Цель заключается в сообщении миру о давлении со стороны Молдавии. Разговоры о возможном присоединении Тирасполя к России возникли после публикаций бывшего приднестровского чиновника Геннадия Чорбы. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что президент Молдавии Майя Санду проигнорировала семь приглашений на переговоры по урегулированию ситуации в регионе. Игнатьев подчеркнул, что требование возобновить переговоры не может быть проигнорировано мировым сообществом. Российские миротворцы были введены в приднестровскую зону конфликта после подписания с Молдавией соглашения по мирному урегулированию 21 июля 1992 года. В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), состоящая из примерно одной тысячи военнослужащих. ОГРВ отвечает за охрану складов с боеприпасами, оставшимися после вывода советских войск из Восточной Европы. Кишинев настаивает на выводе ОГРВ и замене его гражданской миссией с международным мандатом. Приднестровье, где 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь возможного присоединения к Румынии. После неудачной попытки Кишинева силовым путем решить проблему в 1992 году, регион стал фактически неподконтрольной молдавским властям территорией. В 2006 году на референдуме в непризнанной республике 96,62% населения высказались за присоединение к России. Однако от Москвы не последовало никакого решения. Ситуация в Приднестровье обострилась после начала СВО. Украина закрыла границу с республикой, что привело к транспортной и экономической блокаде региона. Весной 2022 года произошла серия терактов в Приднестровье, некоторые из которых были организованы с территории Украины. В феврале 2023 года Киев и Кишинев заявили об «угрозе дестабилизации» в Молдавии, украинские вооруженные силы сосредоточились у границы с ПМР. В марте 2023 года в регионе была предотвращена попытка теракта, который, по заявлению Министерства госбезопасности Приднестровья, готовился по указанию украинской Службы безопасности. Украинская сторона отрицает свою причастность и называет это российской провокацией.