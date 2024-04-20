20 апреля 2024

В Тюменской области рядом с газораспределительной станцией начался пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Кунгур, Ледяная пещера. Пермь, газ, огнеопасно газ, газовая станция
Была угроза перехода огня на газовый распределительный узел Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) рядом с газовым распределительным узлом произошел ландшафтный пожар на 31 гектар. Об этом сообщила противопожарная служба региона.

«В Заводоуковске горел 31 гектар ландшафтного пожара. Вызов поступил в 14:06. Начальная площадь составляла один гектар. Была угроза перехода огня на газовый распределительный узел», — написали сотрудники службы в telegram-канале.

На тушение были задействованы подразделения противопожарной службы сел Падун и Новолыбаево, авиабаза, МЧС России по региону. Сейчас огонь уже потушили.

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В Заводоуковске (Тюменская область) рядом с газовым распределительным узлом произошел ландшафтный пожар на 31 гектар. Об этом сообщила противопожарная служба региона. «В Заводоуковске горел 31 гектар ландшафтного пожара. Вызов поступил в 14:06. Начальная площадь составляла один гектар. Была угроза перехода огня на газовый распределительный узел», — написали сотрудники службы в telegram-канале. На тушение были задействованы подразделения противопожарной службы сел Падун и Новолыбаево, авиабаза, МЧС России по региону. Сейчас огонь уже потушили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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