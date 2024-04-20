В Тюменской области рядом с газораспределительной станцией начался пожар

Была угроза перехода огня на газовый распределительный узел
В Заводоуковске (Тюменская область) рядом с газовым распределительным узлом произошел ландшафтный пожар на 31 гектар. Об этом сообщила противопожарная служба региона.
«В Заводоуковске горел 31 гектар ландшафтного пожара. Вызов поступил в 14:06. Начальная площадь составляла один гектар. Была угроза перехода огня на газовый распределительный узел», — написали сотрудники службы в telegram-канале.
На тушение были задействованы подразделения противопожарной службы сел Падун и Новолыбаево, авиабаза, МЧС России по региону. Сейчас огонь уже потушили.
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