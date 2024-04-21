Глюк’oZa отказалась отдавать Фадееву свой псевдоним

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Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
В райдере Глюк’oZы появился пункт с единственным правильным написанием ее псевдонима Фото:

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, отказала продюсеру Максиму Фадееву в использовании ее сценического имени. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«В райдере исполнительницы появился выделенный красным пункт, в котором указано, что единственно правильное написание имени артистки — Глюк’oZa», — говорится в публикации Mash. Недавно Фадеев сообщил о возобновлении проекта «Глюкоза», но уже без певицы. Фадеев считает, что Чистякова-Ионова дискредитирует концепцию проекта своим поведением.

Издание также сообщает, что Наталья Чистякова-Ионова не ездит с турами по стране, но готова приехать в любую точку страны на корпоратив за два миллиона рублей. В ее райдер входит авиабилеты в бизнес-класс с багажом 32 килограмма, лучшая гостиница города, запрет на курение у сцены и никаких фотосессий.

Ранее сообщалось, что «Первый канал» вырезал из эфира выступление Натальи Чистяковой-Ионовой. Связывали это с появлением певицы на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Также Глюкоза предлагала создать в школах курилки.

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Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, отказала продюсеру Максиму Фадееву в использовании ее сценического имени. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «В райдере исполнительницы появился выделенный красным пункт, в котором указано, что единственно правильное написание имени артистки — Глюк’oZa», — говорится в публикации Mash. Недавно Фадеев сообщил о возобновлении проекта «Глюкоза», но уже без певицы. Фадеев считает, что Чистякова-Ионова дискредитирует концепцию проекта своим поведением. Издание также сообщает, что Наталья Чистякова-Ионова не ездит с турами по стране, но готова приехать в любую точку страны на корпоратив за два миллиона рублей. В ее райдер входит авиабилеты в бизнес-класс с багажом 32 килограмма, лучшая гостиница города, запрет на курение у сцены и никаких фотосессий. Ранее сообщалось, что «Первый канал» вырезал из эфира выступление Натальи Чистяковой-Ионовой. Связывали это с появлением певицы на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Также Глюкоза предлагала создать в школах курилки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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