Глюк’oZa отказалась отдавать Фадееву свой псевдоним

21 апреля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

В райдере Глюк’oZы появился пункт с единственным правильным написанием ее псевдонима Фото: Илья Московец © URA.RU Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, отказала продюсеру Максиму Фадееву в использовании ее сценического имени. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «В райдере исполнительницы появился выделенный красным пункт, в котором указано, что единственно правильное написание имени артистки — Глюк’oZa», — говорится в публикации Mash. Недавно Фадеев сообщил о возобновлении проекта «Глюкоза», но уже без певицы. Фадеев считает, что Чистякова-Ионова дискредитирует концепцию проекта своим поведением. Издание также сообщает, что Наталья Чистякова-Ионова не ездит с турами по стране, но готова приехать в любую точку страны на корпоратив за два миллиона рублей. В ее райдер входит авиабилеты в бизнес-класс с багажом 32 килограмма, лучшая гостиница города, запрет на курение у сцены и никаких фотосессий. Ранее сообщалось, что «Первый канал» вырезал из эфира выступление Натальи Чистяковой-Ионовой. Связывали это с появлением певицы на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Также Глюкоза предлагала создать в школах курилки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, отказала продюсеру Максиму Фадееву в использовании ее сценического имени. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «В райдере исполнительницы появился выделенный красным пункт, в котором указано, что единственно правильное написание имени артистки — Глюк’oZa», — говорится в публикации Mash. Недавно Фадеев сообщил о возобновлении проекта «Глюкоза», но уже без певицы. Фадеев считает, что Чистякова-Ионова дискредитирует концепцию проекта своим поведением. Издание также сообщает, что Наталья Чистякова-Ионова не ездит с турами по стране, но готова приехать в любую точку страны на корпоратив за два миллиона рублей. В ее райдер входит авиабилеты в бизнес-класс с багажом 32 килограмма, лучшая гостиница города, запрет на курение у сцены и никаких фотосессий. Ранее сообщалось, что «Первый канал» вырезал из эфира выступление Натальи Чистяковой-Ионовой. Связывали это с появлением певицы на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Также Глюкоза предлагала создать в школах курилки.