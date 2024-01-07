«Первый канал» убрал выступления Киркорова и Глюкозы из «Рождественского вечера»

07 января 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

На записи «Рождественского вечера с Лепсом» были Глюкоза и Филипп Киркоров Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Выступление Народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Натальи Ионовой (Глюкоза) вырезали из эфира «Первого канала». По данным telegram-канала «Осторожно, новости», Киркоров должен был открывать «Рождественский вечер с Лепсом». «Изначально шоу должен был открыть Киркоров с песней „Летите, летите“. Также в программе было его совместное выступление с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским, а певица Наталья Ионова (Глюкоза) исполнила бы песню „Мурашки“. Но все эти композиции не вошли в эфир», — сообщает канал «Осторожно, новости». Отмечается, что шоу, которое сейчас идет в эфире, было записано еще 24 декабря. Киркоров и Глюкоза участвовали в съемках. Новость по теме Режиссер Войтинский назвал психической болезнью отмену звезд после вечеринки Ивлеевой До этого в клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Туда пришли многие известные артисты России, среди которых Киркоров и Глюкоза. Мероприятие не понравилось определенной группе лиц, после чего у участников «голой вечеринки» появились проблемы с контрактами. Сам клуб подарил мощи Святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Это произошло после закрытия заведения. А Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за проведение вечеринки, сообщает РАПСИ.

Выступление Народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Натальи Ионовой (Глюкоза) вырезали из эфира «Первого канала». По данным telegram-канала «Осторожно, новости», Киркоров должен был открывать «Рождественский вечер с Лепсом». «Изначально шоу должен был открыть Киркоров с песней „Летите, летите“. Также в программе было его совместное выступление с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским, а певица Наталья Ионова (Глюкоза) исполнила бы песню „Мурашки“. Но все эти композиции не вошли в эфир», — сообщает канал «Осторожно, новости». Отмечается, что шоу, которое сейчас идет в эфире, было записано еще 24 декабря. Киркоров и Глюкоза участвовали в съемках. До этого в клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Туда пришли многие известные артисты России, среди которых Киркоров и Глюкоза. Мероприятие не понравилось определенной группе лиц, после чего у участников «голой вечеринки» появились проблемы с контрактами. Сам клуб подарил мощи Святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Это произошло после закрытия заведения. А Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за проведение вечеринки, сообщает РАПСИ.