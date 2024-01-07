«Первый канал» убрал выступления Киркорова и Глюкозы из «Рождественского вечера»

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Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
На записи «Рождественского вечера с Лепсом» были Глюкоза и Филипп Киркоров Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Выступление Народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Натальи Ионовой (Глюкоза) вырезали из эфира «Первого канала». По данным telegram-канала «Осторожно, новости», Киркоров должен был открывать «Рождественский вечер с Лепсом».

«Изначально шоу должен был открыть Киркоров с песней „Летите, летите“. Также в программе было его совместное выступление с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским, а певица Наталья Ионова (Глюкоза) исполнила бы песню „Мурашки“. Но все эти композиции не вошли в эфир», — сообщает канал «Осторожно, новости». Отмечается, что шоу, которое сейчас идет в эфире, было записано еще 24 декабря. Киркоров и Глюкоза участвовали в съемках.

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До этого в клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Туда пришли многие известные артисты России, среди которых Киркоров и Глюкоза. Мероприятие не понравилось определенной группе лиц, после чего у участников «голой вечеринки» появились проблемы с контрактами.

Сам клуб подарил мощи Святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Это произошло после закрытия заведения. А Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за проведение вечеринки, сообщает РАПСИ.

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Выступление Народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Натальи Ионовой (Глюкоза) вырезали из эфира «Первого канала». По данным telegram-канала «Осторожно, новости», Киркоров должен был открывать «Рождественский вечер с Лепсом». «Изначально шоу должен был открыть Киркоров с песней „Летите, летите“. Также в программе было его совместное выступление с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским, а певица Наталья Ионова (Глюкоза) исполнила бы песню „Мурашки“. Но все эти композиции не вошли в эфир», — сообщает канал «Осторожно, новости». Отмечается, что шоу, которое сейчас идет в эфире, было записано еще 24 декабря. Киркоров и Глюкоза участвовали в съемках. До этого в клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Туда пришли многие известные артисты России, среди которых Киркоров и Глюкоза. Мероприятие не понравилось определенной группе лиц, после чего у участников «голой вечеринки» появились проблемы с контрактами. Сам клуб подарил мощи Святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Это произошло после закрытия заведения. А Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за проведение вечеринки, сообщает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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