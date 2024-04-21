В Ишимском районе выявлена мэрия-аутсайдер по подготовке к паводку

Жители Клепиковского района жалуются на действия мэрии во время паводка

21 апреля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

В Клепиковском СП обнаружились проблемы в разгар паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Синицина Клепиковского сельского поселения Тюменской области в разгар паводков на несколько дней отключили электричество, а в самом населенном пункте нет мешков для отсыпки ограждений от воды. Об этом URA.RU сообщают местные жители. «В Синицино (Ишимский район, Клепиковское СП), в районе „Детский дом“ живет около 20 человек. Они не затоплены и не отрезаны, но у них отключили свет. Продукты сказали купить на две недели. Купили, но хранить теперь негде, холодильники не работают. Все портится. Люди жалуются, звонили в мэрию, главе клепиковского сельского поселения Валерию Ключникову. Он сказал, что обо всем в курсе, но помочь не может. Не дали даже генератора, чтобы подключить холодильник», — сообщает местный житель Максим. Помимо этого, в самом Клепиково власти не предоставили жителям мешки для того, чтобы соорудить ограждения. «Выделили только одну машину с песком, но это ничего против паводка. Утром замглавы приезжала. Спросила, держитесь? — держимся. Вот и все», — сообщают местные жители. Агентство направило запрос в администрацию Клепиковского сельского поселения. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Синицина Клепиковского сельского поселения Тюменской области в разгар паводков на несколько дней отключили электричество, а в самом населенном пункте нет мешков для отсыпки ограждений от воды. Об этом URA.RU сообщают местные жители. «В Синицино (Ишимский район, Клепиковское СП), в районе „Детский дом“ живет около 20 человек. Они не затоплены и не отрезаны, но у них отключили свет. Продукты сказали купить на две недели. Купили, но хранить теперь негде, холодильники не работают. Все портится. Люди жалуются, звонили в мэрию, главе клепиковского сельского поселения Валерию Ключникову. Он сказал, что обо всем в курсе, но помочь не может. Не дали даже генератора, чтобы подключить холодильник», — сообщает местный житель Максим. Помимо этого, в самом Клепиково власти не предоставили жителям мешки для того, чтобы соорудить ограждения. «Выделили только одну машину с песком, но это ничего против паводка. Утром замглавы приезжала. Спросила, держитесь? — держимся. Вот и все», — сообщают местные жители. Агентство направило запрос в администрацию Клепиковского сельского поселения. Ответ ожидается.