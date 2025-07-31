Путин обязал землевладельцев бороться с борщевиком

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков в стране принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными инвазивными растениями. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно пояснительной записке к закону, инициатива принята для предотвращения неконтролируемого распространения на территории России опасных видов инвазивных растений, в частности борщевика Сосновского. К числу опасных чужеродных растений относятся любые жизнеспособные представители флоры, распространение которых может представлять угрозу для окружающей среды, здоровья и жизни населения, сохранности природных экосистем и разнообразия биологических видов, а также наносить ущерб отдельным секторам экономики.
Закон обязывает собственников земель, а также обладателей публичного сервитута — например, при строительстве и эксплуатации дорог, линий электропередачи или трубопроводов — планировать и реализовывать мероприятия по обнаружению и уничтожению опасных инвазивных растений. В обязанности владельцев будет входить своевременное выявление и последующее уничтожение таких видов на своих участках.
Документ призван повысить ответственность владельцев земель за поддержание экологической безопасности и защиту природных экосистем от вредоносных чужеродных видов. Ожидается, что принятые меры позволят существенно снизить ущерб для окружающей среды и отдельных отраслей экономики, который наносит массовое распространение борщевика и других инвазивных растений.
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